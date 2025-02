Amazon: Dalla Prova Gratuita al Pagamento Anticipato, Cosa Cambia per gli Utenti

Il 31 gennaio 2025, Amazon ha ufficialmente chiuso il servizio “Prova prima, paga poi”, lanciato nel 2018 come Amazon Wardrobe. Questo programma permetteva ai clienti di provare fino a sei articoli di abbigliamento e accessori a casa loro, con la possibilità di decidere entro sette giorni se tenerli o restituirli, pagando solo per gli articoli selezionati e ritornando gratuitamente quelli non voluti.

Nonostante il successo tra gli utenti dello shopping online, la decisione di chiudere il servizio porta a riflessioni sulle strategie future di Amazon nel settore della moda. Maxine Tagay, portavoce dell’azienda, ha spiegato che la chiusura è dovuta al fatto che “Prova prima, paga poi” si applicava a un numero limitato di articoli. Con l’introduzione di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come la prova virtuale tramite realtà aumentata e suggerimenti personalizzati, molti utenti hanno preferito queste soluzioni alternative, riducendo l’interesse per il servizio di prova.

Per chi utilizzava questa opzione, la cessazione potrebbe segnare un ritorno alle difficoltà dello shopping online, dove la mancanza di “contatto fisico” con i prodotti rappresenta un gap significativo. Nonostante ciò, Amazon continuerà a offrire politiche di reso flessibili, consentendo ai clienti di restituire prodotti di moda entro un determinato periodo senza costi aggiuntivi. Questo approccio mira a mantenere una certa comodità per gli acquirenti, affrontando le sfide legate all’acquisto di abbigliamento online senza la possibilità di prova.