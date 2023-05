Amazon Brand – Umi W5s-cuffie-Bluetooth 5.2-True Wireless Stereo Cuffie Wireless In-Ear – auricolari Bluetooth con Microfono, impermeabili IPX7,Custodia di ricarica in metallo,USB-C(grigio)

Descrizione prodotto

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo Amazon ha lanciato un lifestyle brand che firma una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

modello prodotto : W5S

Versione : BT 5.2

Batteria auricolari : 45ma

Base ricarica : 450ma

Tempo di stand-by :100 H

Tempo riproduzione: 6H

Tempo di chiamata:16H

Distanza segnale :15M

Dimensioni cuffie: 2,6*1,6*2,1CM

Dimensioni base ricarica :6.2*4.5*2.1CM

Contenuto confezione

2*Auricolari Wireless ;1*Base di ricarica ;1*Cavo di ricarica ;3*Coppia di auricolari (S/M/L) ;1*Manuale utente

Ricarica avanzata smart

Goditi la tua musica senza interruzioni, alla nostra tecnologia di ricarica indipendente. Ogni auricolare può essere ricaricato separatamente (il LED rosso indica che la batteria è scarica, il LED blu indica che la ricarica è completa), e si spegne automaticamente non appena inserito nella custodia.

Gli auricolari W5S hanno un’autonomia di 6 ore e la custodia può ricaricarle 3-4 volte con una singola carica. Ciò significa 24 ore di musica ininterrotta, 24 ore di conversazione, o 100 ore in standby. Grazie alla ricarica rapida in 1 ora non resterai più senza auricolari.

Suono superiore, Bluetooth superiore.

all’avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, questi auricolari regalano bassi profondi, una qualità delle chiamate eccezionale e connettività affidabile quando sei fuori casa. L’antenna integrata ad alta ricezione si connette a dispositivi fino a 10 metri di distanza, quindi sarai sempre alla distanza ottimale, che tu sia a casa o in ufficio, nel mezzo di una chiamata o sul divano a rilassarti.

Resistenza all’acqua IPX7

Con l’impermeabilità IPX7, puoi goderti i tuoi auricolari in ogni situazione. Ascolta la tua musica durante gli allenamenti più intensi in palestra e non fermarti neanche se sei sorpreso dalla pioggia.

Bluetooth

5.2 5.2 5.2

Speakers

2 2 2

Waterproof

IPX7 IPX7 IPX7

Total Playtime with Charging Case

24 Hours 24 Hours 24 Hours

Bluetooth 5.0 e bassi profondi: grazie alla potente tecnologia anti-interferenze, il Bluetooth raggiunge la velocità di 48 Mbps a 15 metri di distanza. Ti regala musica senza interruzioni e conversazioni chiare e cristalline ogni volta che sei in movimento. Il design stereo unico produce un suono di alta qualità per apprezzare la tua musica ancora di più.

Design ergonomico mini e protezione IPX7: la superficie lavorata, il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. Libera le tue mani quanto la tua passione per la musica: la protezione IPX7 è in grado di resistere a pioggia e sudore. La stazione di ricarica di metallo è elegante e compatta, e può essere tenuta in tasca o in mano quando devi ricaricare i tuoi auricolari fuori casa.

Custodia di ricarica in metallo di alta qualità con tecnologia di gestione dell’energia indipendente brevettata: la tecnologia di gestione indipendente della ricarica brevettata ti permette di ricaricare gli auricolari sinistro e destro separatamente massimizzando il tempo di utilizzo. Metti uno o entrambi gli auricolari nella custodia: un LED rosso indica la batteria scarica, un LED blu indica che la ricarica è completa. Gli auricolari si ricaricheranno automaticamente.

Modalità mono e binaurale: i due auricolari possono essere usati da soli o in modalità multicanale, e ogni auricolare può essere collegato in modo indipendente. Entrambi gli auricolari destro e sinistro possono essere usati per controllare riproduzione, pausa, brano successivo/precedente, volume, e rispondere/terminare/rifiutare le chiamate. Sarà come avere due auricolari indipendenti. Collega gli auricolari allo stesso dispositivo per ascoltare la musica con i tuoi amici o usa due auricolari e