Amazon Brand – Umi Piumone Piumino in Piuma d’oca Bianca per 4 Stagioni, Trapunta di Piume Quattro Stagioni, Fodera 100% Cotone, 10,5 Tog, 225x220cm

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo abbiamo lanciato un lifestyle brand che propone una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

Dettagli della Trapunta 4 Stagioni

Riempimento di Fibra di Piume d’oca

Imbottito con fibra di piuma d’oca bianca, la trapunta offre un leggero strato di calore accogliente. Prodotta con nuovi materiali naturali, la trapunta offre comfort traspirante e porta il lusso quotidiano a qualsiasi letto ben fatto.

Copertina di Cotone Morbide

La guaina in 100% cotone offre resistenza duratura e aiuta a impedire la fuoriuscita di piume sciolte. La cucitura quadrata mantiene la forma della trapunta anche dopo il lavaggio e i quattro anelli ad angolo assicurano che sia immobile.

Lavabile in Lavatrice a 40°C

Per una facile manutenzione, la trapunta può essere lavata in una lavatrice di grande capacità (a 40℃) e asciugata a bassa temperatura fino a completa asciugatura (non candeggiare). Usa il piumino da solo o fallo scivolare facilmente in un copripiumino preferito.

IMBOTTITURA: Fibra di piuma e piumino d’oca bianca, riciclabile ed ecologico, offre comfort e calore agli utenti durante il sonno.

DESIGN: La fodera in cotone 100% rende questo piumino resistente, morbido, confortevole e traspirante; Le cuciture quadrate mantengono la forma del piumino anche dopo il lavaggio e i quattro passanti angolari ne assicurano l’inamovibilità.

ATTENZIONE: Lavare in lavatrice a 40°C. Asciugare a fuoco basso fino a completa asciugatura. Non usa candeggina.

CERTIFICATO: I nostri prodotti sono certificati da Oeko-Tex Standard 100, che garantisce l’assenza di sostanze nocive.

