Amazon Brand – Umi Piumone Piumino in Piuma d’oca Bianca per 4 Stagioni con Fodera 100% Cotone, Copripiumino, Lavabile in Lavatrice, 300 gr/m², 200x220cm

Descrizione prodotto

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo abbiamo lanciato un lifestyle brand che propone una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

IMBOTTITURA: 70% piume e 30% piumino, sia piuma d’oca bianca, riciclabile ed ecologica, offre comfort e calore agli utenti durante il sonno.

DESIGN: La fodera in cotone 100% rende questo piumino resistente, morbido, confortevole e traspirante; Le cuciture quadrate mantengono la forma del piumino anche dopo il lavaggio e i quattro passanti angolari ne assicurano l’inamovibilità.

ATTENZIONE: Lavare in lavatrici domestiche con una capacità di 4,5 kg o più. Asciugare in asciugatrice per almeno 60 minuti fino a completa asciugatura. Non usa candeggina.

CERTIFICATO: I nostri prodotti sono certificati da Oeko-Tex Standard 100, che garantisce l’assenza di sostanze nocive. Rappresenta l’alta qualità e la certezza che le piume e le piume utilizzate come materiale di imbottitura provengono da filiere eticamente controllate e tracciabili.

119,99 €