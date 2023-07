Amazon Brand – Umi Piumone in piuma e piumetta d’oca bianca con tessuto a tenuta piuma in cotone 100% (3 punti calore, antipolvere, antibatterico, antiodore, una piazza e mezza)

Descrizione prodotto

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo abbiamo lanciato un lifestyle brand che propone una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

Dettagli del prodotto

Imbottitura in piuma antibatterica

L’imbottitura di questo piumino è trattata con una tecnologia speciale e può essere aggiunta con microcapsule. Può ridurre efficacemente gli odori sgradevoli e ridurre la crescita dei batteri, mantenendo così un ambiente confortevole per dormire.

100% cotone con extra morbido

Il nostro piumino realizzato con 300 fili. Abbiamo dato la nostra finitura rilassata per renderla più morbida e liscia. È anche traspirante, delicato sulla pelle, a prova di piuma e ipoallergenico.

Design accurato

4 linguette angolari e 4 passanti laterali facilitano l’apertura di ciascun copripiumino e fissano il piumino in posizione. Abbiamo lavorato duramente per rendere il nostro design più adatto alle esigenze dei clienti.

Descrizione del prodotto

Usa la guida

A causa della compressione sottovuoto a lungo termine del piumone, l’aria nella confezione non circola bene, provocando un odore particolare. Si consiglia di ventilare il piumino per un periodo di tempo per rimuovere l’odore peculiare.È confezionato in un sacchetto sottovuoto, si prega di stenderlo per alcuni giorni o asciugare in asciugatrice per 10 minuti a bassa temperatura prima dell’uso. Quindi tornerebbe allo spessore normale.Per proteggersi dallo sporco consigliamo di utilizzare un copripiumino.

