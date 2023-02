Amazon Brand – Umi Piumone in piuma e piumetta d’oca bianca con tessuto a tenuta piuma in cotone 100% (3 punti calore, 200x200cm, una piazza e mezza)

Descrizione prodotto

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo Amazon ha lanciato un lifestyle brand che firma una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

UMI. Essentials: Rendere la vita più facile

Autentico piumino autentico in piuma d’oca

Ogni pezzo di piumino / cuscino che vendiamo è accuratamente testato da noi, e gli articoli che produciamo sono autorizzati da molti certificati, come BCI, OEKO-TEX STANDARD 100, DOWNPASS.

Non dovete preoccuparvi di ottenere articoli inferiori che causano allergie.

Dolce & Suono Dormire

Quando torni a casa dopo una dura giornata di lavoro, hai bisogno di una buona notte di sonno per prepararti alle sfide e ai rigori dei giorni successivi. Una notte di sonno sano e confortevole vi aiuta anche a presentare il meglio di voi stessi agli altri che vi circondano. I nostri prodotti per il letto vi offrono una buona notte di sonno.

Una scelta di regalo ideale

E’ arrivato con un bel sacchetto per riporre il piumino in piuma d’oca quando non ne hai bisogno per il momento. Se state cercando un regalo per la festa del papà, la festa della mamma o altre feste, questa potrebbe essere un’ottima scelta. Non puoi mai perdertela. Fantastico!

Riempimento fantastico

Questo piumone è riempito con l’85% di piuma d’oca bianca e il 15% di piumino d’oca bianca. È traspirante, il che significa che aiuta l’evaporazione del sudore e mantiene asciutto la notte. Nel frattempo, la piuma d’oca viene trattata con un processo speciale e la purezza raggiunge i 1000+, il che significa che l’acqua utilizzata per lavare la piuma d’oca rimane ancora limpida e soddisfa gli standard dell’acqua potabile. Non dovete preoccuparvi di causare allergie. Sicuro e protetto.

Bordi in tessuto di cotone e tubi

Materiale di tessuto: 100% cotone, morbido e curato.

Il cotone è un tipo di materiale anallergico e non allergico alla pelle. Il tessuto è fisicamente trattato per essere a prova di piumino e il bordo dei tubi è progettato per esserlo. Per un uso prolungato, un copripiumino è di grande aiuto. Con il suo valore di 10,5, è abbastanza caldo da mantenervi caldi e accoglienti per tutto l’inverno.

Classico modello Box Pattern

Gli otto angoli facilitano l’apertura di ogni copripiumino e il fissaggio del piumino. Il nostro classico design a scatola impedisce inoltre che il ripieno in piuma d’oca si raggrumuli e si sposti. L’imbottitura rimane inoltre uniformemente distribuita su di voi, intrappolando il calore che il vostro corpo genera e riducendo gli scomodi punti freddi.

Manuale d’uso Togliete il piumone dalla confezione quando lo ricevete. Scuotete il piumone e spolveratelo delicatamente Per proteggere il tuo piumino Consiglia di utilizzare un copripiumino Lavare a secco a fuoco lento La borsa in tessuto non tessuto può essere utilizzata per contenere il piumino non utilizzato

UMI. Essentials: Il professionista della tua vita

Iper-pulito, ipoallergenico

Il piumino, leggero, morbido e caldo, è il miglior materiale di riempimento per la biancheria da letto. Può respirare dentro e fuori come gli esseri umani e assorbe l’umidità dell’aria. Quando lo si ha sul corpo, si sente come la pelle, né calda né fredda. La piuma incarna molti vantaggi che il poliestere non ha: non si agglomera facilmente; non tende a raccogliere la polvere….

Il piumino è un materiale verde, naturale e sostenibile.

3 volte la depolverazione: Per migliorare la purezza e la pulizia dell’oca e adatto a chi soffre di allergia agli acari De-metallizzazione 2 volte: Per migliorare il calore del piumone 120 °C ad alta temperatura con sterilizzazione ad alta pressione: per uccidere i batteri nocivi Copertura in cotone antipiumino al 100%: Per avere una copertura a prova di piumino Spennatura non vivente: Per essere più amichevole con gli animali Solo per la vostra salute e il vostro comfort: Per migliorare la vostra esperienza d’acquisto

ipoallergenico di qualità

15% piumino d’oca +85% piuma d’oca 100% poliestere 100% piuma d’oca bianca 85% Piumino bianco 15% piumino d’oca grigio + 85% piuma d’oca grigia

Togs disponibili

10.5 Tog 10.5 Tog / 4.5 Tog 13.5,10.5 Tog

Colore

Bianco Bianco Grigio,Bianco Bianco Grigio,Bianco

Stagioni

4 stagioni 4 stagioni 4 stagioni estate 4 stagioni, inverno

Dimensione

singolo, doppio, king size; super king size singolo, doppio, king size; super king size 48x74cm,40x80cm singolo, doppio, kingsize singolo, doppio, king size; super king size

tessuto

100% cotone 100% cotone 100% cotone cotone 100% cotone

Lavaggio a macchina

✓

✓

✓

✓

✓

Asciugabile

✓

✓

✓

✓

✓

TESSUTO: 100% cotone con finitura spazzolata. Morbido, resistente, e traspirante.

DESIGN TRAPUNTATO: offre il massimo calore e mantiene ferme piume e piumette. Include otto linguette angolari per attaccare facilmente il copri-piumone

CURA E CONSERVAZIONE: lavare in lavatrice a 40 °C. Dotato di una pratica borsa con cerniera per la conservazione

ATTENZIONE: i prodotti in piumetta e piuma sono confezionati molto saldamente durante il trasporto. Prima dell’utilizzo, rimuovere il prodotto dalla confezione, aprirlo completamente, spiumacciarlo con delicatezza e lasciarlo arieggiare per alcune ore. Questo aiuterà a eliminare odori sgradevoli e ad assicurare la massima morbidezza.

