Amazon Brand – Umi piumino 4 stagioni in piuma e piumetta, tessuto resistente in 100% cotone, standard OEKO-TEX, 135 x 200 cm, grigio

Descrizione prodotto

Tutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo Amazon ha lanciato un lifestyle brand che firma una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

guida utente Al ricevimento, rimuovere il piumone dalla confezione. Scuotendo il piumone, fluffandolo delicatamente Per proteggere il tuo piumino consigliamo di utilizzare un copripiumino Lavaggio a secco a bassa temperatura La borsa non tessuta può essere utilizzata per contenere i comfort inutilizzati

Iperpulizia e allergenici

Solo per il vostro comfort e la vostra salute

I nostri materiali di imbottitura in piuma sono puliti in profondità e rigorosamente schermati. Ci sono 11 processi dalla selezione delle materie prime all’ispezione finale.

Tutti i piumini e gli anelli sono stati spolverati per 3 volte, il metallo rimosso per 2 volte, risciacquato per 2 volte e asciugato a 257 ℉ per 35 minuti.

I nostri prodotti hanno una pulizia di oltre 1000 mm senza cattivi odori e raggiungono lo standard tedesco per l’acqua potabile.

Materiale: 100% cotone morbido per la cura della pelle Riempimento: 30% di piumino d’anatra grigia e 70% di piuma d’anatra grigia 8 Linguette angolari : Le otto fascette angolari assicurano che il piumino rimanga immobile nella fodera

ipoallergenico di qualità

30% piumino d’anatra bianca + 70% piuma d’anatra bianca 100% poliestere 100% piuma 30% di piumino d’anatra grigia e 70% di piuma d’anatra grigia 85% Piumino bianco

Togs disponibili

10.5 Tog 10.5 Tog / 10.5 Tog 4.5 Tog

Colore

bianca bianca Grigio,Bianco Turchese bianca

Stagioni

4 stagioni 4 stagioni 4 stagioni 4 stagioni estate

Dimensione

singolo, doppio, king size; super king size singolo, doppio, king size; super king size 48x74cm,40x80cm singolo, doppio, kingsize singolo, doppio, kingsize

tessuto

100% cotone 100% cotone 100% cotone 100% cotone cotone

Lavaggio a macchina

✓

✓

✓

✓

✓

Asciugabile

✓

✓

✓

✓

✓

DESIGN TRAPUNTATO: mantiene l’imbottitura alla massima ampiezza per la massima morbidezza e calore. Mantiene l’imbottitura ben distribuita. Con bordature eleganti e quattro passanti angolari per attaccare facilmente il copripiumone.

Certificato Oeko-Tex Standard 100. Approvato da DOWNPASS per garantirti un prodotto senza spiumaggio a vivo, allevamento in gabbia o alimentazione forzata lungo tutta la filiera di produzione. Le piume provengono inoltre da animali dall’industria alimentare.

GARANZIA RISK-FREE: offriamo un servizio clienti online 24 ore su 24, quindi non esitare a contattarci se hai domande o consigli. Ti offriamo inoltre il rimborso totale entro 30 giorni se non sei soddisfatto dei nostri prodotti.

Cura del piumino: lavare in lavatrice a 40 °C a basse temperature e usare palline per asciugatrice per facilitarne l’asciugatura. Include pratica borsa con zip.