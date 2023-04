Amazon Brand – Umi Piumino 225x220cm Piumino per tutte le stagioni Piumino alternativo, guscio in 100% cotone, piccolo tessuto jacquard, Oeko-Test, Adatto per chi soffre di allergie

Descrizione prodotto

Tutti mTutti meritano di vivere al meglio le proprie piccole o grandi attività, per questo abbiamo lanciato un lifestyle brand che propone una gamma completa di prodotti a prova di vita: semplicemente, Umi. Umi va oltre la creazione di prodotti innovativi che abbinano funzionalità e performance per diventare un vero e proprio simbolo di uno stile di vita dinamico ed emozionante, il tuo.

Consigli prima dell’acquisto

Prima di acquistare, ecco alcuni pro e contro per avere un piumino alternativo in piuma.

Il piumino naturale potrebbe non essere adatto a te, soprattutto se ti piace la ricchezza del piumino, ma soffri di allergie. Piumini alternativi in piuma sono caratterizzati da una miscela di materiali sintetici tra cui rayon o poliestere per imitare la piuma.

UMI. Essentials: il tuo esperto del sonno

Perché scegliere UMI Down Alternative Duvet?

1. Conveniente

Umi Essentials crea prodotti innovativi che sono convenienti, ma offrono comunque un buon livello di funzionalità e prestazioni.

2.Ideale per le allergie

L’imbottitura in poliestere rappresenta un’ottima alternativa al tradizionale piumino per chi soffre di allergie e altre sensibilità. Questo versatile piumino è anche perfettamente ponderato per farti stare comodo in tutto

3.Resta in una zona di sonno accogliente

Il piumino alternativo UMI può aiutare a creare uno strato arioso per una migliore circolazione e consentire alla fibra di assorbire il sudore, regolare in modo intelligente la temperatura per mantenerti fresco, asciutto e caldo.

Tessuto traspirante e imbottitura

Il tessuto e l’imbottitura di alta qualità sono ventilati e confortevoli, assorbono rapidamente l’umidità e il sudore, il che può darti un sonno rilassato tutta la notte.

salute naturale

Ipoallergenico e sicurezza approvato da Oeko-Tex Standard 100. E la Better Cotton Initiative (BCI) forma gli agricoltori su come utilizzare l’acqua in modo efficiente, prendersi cura della salute del suolo e degli habitat naturali.

Design accurato

4 linguette angolari e 4 passanti laterali facilitano l’apertura di ciascun copripiumino e fissano il piumino in posizione. Abbiamo lavorato duramente per rendere il nostro design più adatto alle esigenze dei clienti.

Facile manutenzione

Con il poliestere di alta qualità, non ci sono restrizioni speciali sulla temperatura durante il lavaggio o l’asciugatura in lavatrice e può anche essere asciugato direttamente al sole.

Cozy Sleep Zone-28 ℃ a 32 ℃

La temperatura migliore per dormire va da 28 ℃ a 32 ℃, e il piumino in poliestere appositamente progettato da noi può far sì che la temperatura rimanga entro l’intervallo.

-ASSORBERE L’UMIDITÀ E IL SUDORE RAPIDAMENTE

L’imbottitura in fibra altamente tecnologica applicata al piumino alternativo in piuma UMI, che può aiutare a creare uno strato arioso per una migliore circolazione e consentire alla fibra di assorbire rapidamente l’umidità e il sudore.

-CONTROLLA SEMPRE LA TUA TEMPERATURA

Lo strato arioso può anche regolare in modo intelligente la temperatura del letto da 28 ℃ a 32 ℃ – mantenerti fresco, asciutto e caldo, indipendentemente dal tempo. Fornisce una zona di sonno sottile e accogliente e ti fa dormire più a lungo.

ipoallergenico di qualità

15% piumino d’oca +85% piuma d’oca 100% poliestere 100% piuma d’oca bianca 85% Piumino bianco 15% piumino d’oca grigio + 85% piuma d’oca grigia

Togs disponibili

10.5 Tog 10.5 Tog / 4.5 Tog 13.5,10.5 Tog

Colore

Bianco Bianco Grigio,Bianco Bianco Grigio,Bianco

Stagioni

4 stagioni 4 stagioni 4 stagioni estate 4 stagioni

Dimensione

singolo, doppio, king size; super king size singolo, doppio, king size; super king size 48x74cm,40x80cm singolo, doppio, kingsize singolo, doppio, king size; super king size

tessuto

100% cotone 100% cotone 100% cotone cotone 100% cotone

Lavaggio a macchina

✓

✓

✓

✓

✓

Asciugabile

✓

✓

✓

✓

✓

Tessuto raffinato – Il guscio, realizzato al 100% in cotone, è approvato dalla “Better Cotton Initiative” (BCI). Il tessuto di alta qualità accuratamente selezionato offre una sensazione di mano extra morbida e meno rumore. Il cotone utilizzato per la fabbricazione è rigorosamente controllato, traspirante, delicato sulla pelle, anche i bambini non si preoccupano di provocare allergie durante l’uso.

Zona notte confortevole: la nostra imbottitura in fibra high-tech applicata alla trapunta alternativa in piuma UMI, che può aiutare a creare uno strato ventilato per una migliore circolazione e consentire all’imbottitura in fibra di assorbire rapidamente l’umidità e il sudore, regolare in modo intelligente la temperatura per mantenerti fresco e asciutto e caldo – qualunque sia il tempo.

Cura e istruzione: le cuciture a scatola assicurano un aspetto soffice e una distribuzione del carico senza assestamenti o spostamenti nel tempo. Anche dopo il lavaggio in lavatrice, il carico rimarrà uniformemente in posizione. Con il poliestere di alta qualità, non ci sono restrizioni di temperatura speciali durante il lavaggio o l’asciugatura in lavatrice e può anche essere asciugato direttamente al sole.

Soddisfazione promessa – sicurezza approvata da Oeko-Tex Standard 100. Insistiamo sempre sulla qualità prima di tutto. La tua soddisfazione al 100% è la nostra massima priorità. Forniamo un servizio online 24 ore su 24 e siamo sempre a disposizione in caso di domande o suggerimenti costruttivi. Acquista con fiducia con il nostro rimborso del 100% entro 30 giorni.

75,99 €