Amazon Brand – Umi Bedding Piumino Estivo Letto Singolo Piumone Anallergico Piumino Trapunte Microfibra Bianco – 135 x 200 cm

Dal marchio

Coprimaterasso impermeabile

elementi essenziali del letto

Trapunta federa impermeabile

Cuscinetto per incontinenza

Perché scegliere Umi?

Quello che abbiamo perseguito è un sonno profondo più piacevole con la nostra famiglia.

Perché Umi ha perseguito una qualità sempre migliore?

Perché amiamo i nostri clienti e non ci arrendiamo mai.

Perché scegliere la categoria del letto di casa?

Perché gli articoli per la casa e la casa sono più necessari dopo una dura giornata, come i coprimaterassi impermeabili lavabili in lavatrice per aiutarti a ridurre le faccende domestiche e altro ancora.

Piumino ultra-felpato, pulito e contemporaneo abbia ipoallergenica barriera. Una scelta perfetta per chi soffre di allergie!

Dormire Meglio Vita Migliore – Leggero, Si Adatta ai Contorni del Tuo Corpo, Straordinariamente Lussuoso e Confortevole. Una buona scelta regalo .

Piumino dall’aspetto nitido, con bordi tubolari con un elegante motivo a punto scatolato che non solo è bello, ma impedisce all’imbottitura di spostarsi durante la notte, garantendo così un sonno confortevole.

Certificazione oeko-tex che garantisce il totale rispetto per l’ambiente e la totale assenza di sostanze nocive durante l’intero processo produttivo.

35,99 €