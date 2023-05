Amazon Brand – HIKARO Calze Uomo Corte, 6 Paia di Calze Sportive Uomo, Calze Antiscivolo Uomo Corte Cotone, Ciclismo, Lavoro, Running

Dal marchio

Hikaro è un marchio di abbigliamento e accessori per uomo e donna. Crediamo che la moda debba essere accessibile, quindi lavoriamo con i principali produttori di tutto il mondo per offrire ai clienti prodotti di qualità senza ricarico delsettore.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 27,5 x 21,1 x 5,9 cm; 190 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 21 giugno 2022

Produttore ‏ : ‎ HIKARO

ASIN ‏ : ‎ B0B4NPMV9Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ Ordinaire

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Cotone di alta qualità: Gli ultimi calzini HIKARO 2022 realizzati con il miglior cotone, grazie al mix di diversi materiali, 78,6% cotone, 19,2% poliestere, 2,2% spandex. I calzini realizzati con questi materiali hanno un’eccellente resistenza all’usura ed elasticità.

78,6% Cotone, 19,2% Poliestere, 2,2% Elastan

Lavabile in lavatrice

Design in rete traspirante: La ventilazione in rete sulla parte superiore può aumentare la traspirabilità e ridurre il calore, mantenendo i piedi freschi tutto il giorno. Tiene caldo in inverno e ha un buon assorbimento del sudore in estate. Le nostre calze da uomo offrono il perfetto equilibrio tra comfort, alte prestazioni e assorbimento dell’umidità.

Design ergonomico: Il polsino elastico può bloccare il tallone e mantenere i calzini in posizione. La linguetta del tacco alto e la tasca extra profonda sul tallone impediscono ai calzini di scivolare verso il basso e proteggono il tallone dalle vesciche. L’area della punta è cucita con un processo speciale per il massimo comfort.

Ampia applicazione: I nostri calzini sono disponibili in due taglie, EU 43-46 e 39-42, adatti sia per uomini che per donne. Ci sono 6 paia di calzini in una confezione, possono essere indossati in estate e in inverno, ideali per corsa, camminata, fitness, golf, ciclismo, tennis, varie attività sportive o abbigliamento quotidiano.

Nota: La carta calzino deve essere tagliata con le forbici. Se viene tolta con forza, causerà il rischio di fori nel calzino.

13,55€