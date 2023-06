Amazon Brand – Eono Portafoglio in pelle per uomo e donna – design piatto con funzione di protezione lettura RFID (Pelle di vacchetta nappa nera)

Descrizione prodotto

Protezione RFID

Dotato di materiale Rfid Blocking, impedisce il furto di informazioni vitali sulle carte. Perfetto per carte di credito, carta d’identità, patente di guida e altre carte vitali.

Accessorio classico

La classica divisione del portafoglio in combinazione con la protezione RFID ne fa una riuscita sintesi di tradizione e innovazione.

Attraverso l’intelligente ripartizione degli scomparti per carte di credito, scomparti per banconote e scomparti per monete, il portafoglio offre abbastanza spazio per tutte le necessità

Grande Regalo

Il portafoglio arriva in un’elegante confezione regalo ed è quindi perfetta da regalare. La scatola non serve solo a riporre il portafoglio, ma viene anche riutilizzata come portagioie.

Il portafoglio un ottimo regalo per donna / uomo, facile da inserire nella tasca anteriore / posteriore.

Qualità che si può sentire

I portafogli Eono sono realizzati con materiali di qualità, accuratamente selezionati, lavorati con estrema precisione in modo da essere durevoli nel tempo,

Porta una ventata di aria fresca nella tua collezione di accessori!

Dal lancio, Eono diventato famoso con il suo stile,Ispirato alla cultura pop e al patrimonio indiana, il designer e il suo marchio sono animati da una visione sempre ottimistica per rompere le convenzioni e celebrare l’individualità.

Dettagli con logo Eono a sbalzo completano il design sobrio del portafoglio in morbida pelle per un look raffinato.

Eono come il nostro portafoglio unisce utilità, stile e qualità:

100% vera pelle: Per offrire la migliore esperienza utilizziamo il miglior materiale per i nostri prodotti. La pelle utilizzata per il portafoglio proviene dalla mucca animale ed è genuina al 100%, puoi provarla in qualsiasi laboratorio.Blocco RFID: Assicurati che i nostri portafogli in pelle sono dotati della tecnologia avanzata di blocco RFID che protegge le tue preziose informazioni archiviate sui chip RFID da scansioni non autorizzate mentre sei in viaggio.Design del portafoglio super sottile : Con le dimensioni del portafoglio di 12,5X10,5X2,0 cm, si adatta perfettamente alla tasca anteriore e posteriore. Fornisce spazio sufficiente per conservare i tuoi oggetti di valore in movimento sicuri e organizzati in un unico posto. Questo design rende il portafoglio unisex, sia per uomo che per donna. Fa anche un buon oggetto regalo.

Eono si impegna sempre per offrire più di quanto promettiamo.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 10,5 x 2 x 12,5 cm; 150 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 marzo 2020

Garanzia e recesso: Indipendentemente dal tuo diritto di recesso legale, hai un diritto di reso di 30 giorni per molti prodotti. Per le eccezioni e le condizioni, consulta i dettagli del reso.

ASIN ‏ : ‎ B082SMJ258

Include: 1 scomparto per le monete, 2 scomparti per le banconote, 3 scomparti per le carte di credito e 3 scomparti per i documenti. In questo modo potete conservare insieme e con ordine carte, monete e banconote.

Con funzione di protezione da identificazione RFID all’avanguardia: con il borsello chiuso, questa tecnologia previene l’identificazione non autorizzata di dati sensibili.

Design super piatto. Con una dimensione di circa 12 x 10 x 2 cm, il prodotto può essere riposto sia nella tasca anteriore che in quella posteriore e offre spazio sufficiente per conservare in modo organizzato e in totale sicurezza gli oggetti di valore mentre si è in movimento. Il particolare design rende il modello unisex, adatto sia agli uomini che alle donne. Ideale come regalo

Offriamo 1 anno di garanzia o rimborso / sostituzione. La nostra garanzia copre difetti di produzione e danni causati durante la consegna. Per noi è estremamente importante che il cliente sia soddisfatto al 100%.

16,99 €