Amazon Brand – Eono Cuffie-Cancellazione-Attiva-Rumore – ANC-Eonoheadphone1 Cuffie-Bluetooth 5.2 Auricolare Cuffie Over-ear con 40ore,chiamate chiare, AUX,auricolari morbidi, Microfono, USB-C(Nero)

Descrizione prodotto

Eono è il lifestyle brand creato per rispondere alle esigenze di chi vuole vivere al massimo tutto ciò che la vita gli riserva. Per questo, offriamo un’ampia gamma di prodotti tecnologici tanto innovativi quanto accessibili con un ottimo rapporto qualità. Questa è l’essenza della linea Eono. Alt. Semplicemente, Eono è proprio questo.

Modello prodotto : Eonoheadphone 1

Dimensioni: 160*72*190mm

Contenuto confezione

1*ANC Eonoheadphone 1

1*USB-C Cavo di ricarica

1*Manuale utente

1*Custodia da viaggio

40 ore di riproduzione: ottieni 40 ore di ascolto in modalità di cancellazione del rumore e 60 ore in modalità normale. Hai bisogno di un rapido aumento di potenza? Ricarica 10 minuti e ascolta per 5 ore.

Ascolta ogni dettaglio: i driver da 40 mm dispongono di un innovativo diaframma a doppio strato realizzato in seta e ceramica per produrre un suono con bassi intensi e alti nitidi.

Comfort per tutto il giorno: le cuffie Eonoheadphone 1 con cancellazione attiva del rumore sono dotate di padiglioni che si regolano fino a 15° per adattarsi alla forma della testa e sono realizzate in memory foam rivestita in pelle proteica.

Connessione multipunto: collega simultaneamente le cuffie Eonoheadphone 1 a 2 dispositivi per passare facilmente dalle chiamate, alla musica, alle riunioni online e altro ancora.