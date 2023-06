Amazon Brand – Eono Cuffie Bluetooth Eonobuds 2 Auricolari Bluetooth 5.2 Cuffie Wireless con Microfono Cuffiette Bluetooth sport con impermeabili IPX7 ricarica USB-C per iPhone Samsung(bianco)

Descrizione prodotto

Eono è il lifestyle brand creato per rispondere alle esigenze di chi vuole vivere al massimo tutto ciò che la vita gli riserva. Per questo, offriamo un’ampia gamma di prodotti tecnologici tanto innovativi quanto accessibili con un ottimo rapporto qualità. Questa è l’essenza della linea Eono. Alt. Semplicemente, Eono è proprio questo.

modello prodotto : Eonobuds2

Batteria auricolari : 45ma

Base ricarica : 500ma

Dimensioni cuffie: 19.3*23.4*24.7MM

Dimensioni base ricarica :56.3*38.2*32.3MM

Contenuto confezione

2*Auricolari Wireless

1*Base di ricarica

1*Cavo di ricarica

3*Coppia di auricolari (S/M/L)

1*Manuale utente

24 ore di supporto email dedicato

100% soddisfazione del cliente

come indossare

Posiziona gli auricolari nel condotto uditivo e ruotali per bloccarli.

Semplice operazione tattile

Tasto touch multifunzione, Riproduci/Pausa, Volume/-, Rispondi/Termina chiamata, Riaggancia il telefono, On/Off Modalità Gioco, Assistente Siri/Google

supporta la trasmissione a bassa latenza riducendo la latenza sonora a 50 ms (impercettibile dall’orecchio umano) per un’esperienza audio senza ritardi. Connessione wireless incredibilmente stabile per un uso senza interruzioni.

fino a 6 ore di ascolto continuato, che arrivano fino a 24 ore usando la custodia di ricarica con connettore USB-C a ricarica veloce. Bastano 15 minuti di ricarica per avere 1,5 ore di autonomia.

Libérez vos mains et votre musique : leur protection étanche IPX7 leur permettra de facilement résister à la pluie et à la transpiration.

Leur surface texturée, leur design intra-auriculaire quasi-invisible, leurs embouts souples et leur technologie « true wireless » font de ces écouteurs sans fil un accessoire élégant, pratique et de haute qualité.

Speakers

Playtime Per Charge

LED battery level display

Touch control

Waterproof

IPX7 IPX7 IPX7 IPX7

Audio di qualità superiore: microfoni integrati di alta qualità con tecnologia di rendering lossless HD, che permette di riprodurre un suono incredibile, con bassi profondi e alti chiari. La tecnologia di cancellazione del rumore smart per le chiamate e il design in-ear rendono le tue conversazioni chiare e cristalline, dandoti un suono stereo avvolgente e senza fili.

Audio incredibile con driver in grafene: i driver in grafene rendono il suono cristallino e perfetto; sono 100 volte più resistenti dell’acciaio e il 35% più leggeri rispetto ai driver con diaframmi tradizionali. L’oscillazione di massima precisione rende la musica più profonda e piena su tutte le frequenze.

24 ore di autonomia in riproduzione* e ricarica veloce USB-C: fino a 6 ore di ascolto continuato, che arrivano fino a 24 ore usando la custodia di ricarica con connettore USB-C a ricarica veloce. Bastano 15 minuti di ricarica per avere 1,5 ore di autonomia.

Design ergonomico mini e protezione IPX7: il design in-ear invisibile, i copri auricolare morbidi e la tecnologia True Wireless rendono questi auricolari belli, pratici e di alta qualità. Libera le tue mani quanto la tua passione per la musica: la protezione IPX7 è in grado di resistere a pioggia e sudore. e può essere tenuta in tasca o in mano quando devi ricaricare i tuoi auricolari fuori casa.

