Amazon Brand – Eono Cavo per iPhone 1M – Certificato Apple MFi Cavo lightning di Rapida Caricabatterie per iPhone 14 13 12 PRO Mini PRO Max 11 PRO Max XS XR 8 7 6s 6 Plus SE – Originale Bianco

La nostra USP è semplice: offrire ai nostri clienti accessori per telefoni cellulari di qualità eccezionale. Miglioriamo le tecnologie che i nostri clienti utilizzano più spesso per creare soluzioni per i problemi di tutti i giorni e per i miglioramenti quotidiani.

Prodotti Di Qualità In Negozio

【Certificato di sicurezza】 Il cavo iPhone Eono ha superato le severe certificazioni MFI, CE, FCC, UL, l’eccellente qualità garantisce la sicurezza della ricarica durante la ricarica alla massima velocità.

【Ricarica rapida】 Terminale C89 originale di Apple e smart chip certificati da MFI. Supporta la ricarica ultraveloce, che può essere il 40% più veloce rispetto ai cavi senza il chip Apple originale. Non viene visualizzato alcun messaggio di avviso.

【Rafforzare la durata】 Il materiale TPE morbido accuratamente regolato può resistere ai grovigli, il terminale è stato testato per supportare carichi fino a 50 kg e resiste a oltre 15.000 curve. Allo stesso tempo, ha un buon ritardo di fiamma, eliminando i rischi per la sicurezza Dura 10 volte più a lungo degli altri cavi.

【Perfetta compatibilità】 Pienamente compatibile con i dispositivi Apple con una porta lightning a 8 pin come iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 mini/11/11 Pro / 11 Pro Max / SE 2020 / XS / XS Max / X / XR / 8/7/6 Plus / 6s / 5s / 5c / 5 iPad iPod e l’ultimo sistema iOS.

【Cosa ottieni】Amazon Brand cavo lightning 1m con garanzia di 24 mesi, servizio clienti 24 * 7 veloce e amichevole.