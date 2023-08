Amazon Brand – Eono Casse-portatili-Bluetooth – Eonosound1-15W Speaker-Bluetooth-portatile – Cassa Altoparlante Wireless con audio stereo, impermeabile IPX67, AUX,associazione stereo WiFi(Nero)

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 4,3 x 10 x 10 cm; 197 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 novembre 2021Produttore ‏ : ‎ CCXGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B08FMKPQVHNumero modello articolo ‏ : ‎ Eonosound 1Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

IPX67 resistente ad acqua, impatti: la cassa Eonosound 1 è il tuo concerto portatile che non si ferma neanche in caso di pioggia. È impermeabile, resistente alla polvere e agli urti, progettata per sopravvivere a ogni avventura e accompagnarti in ogni momento della tua vita.

20 ore di autonomia grazie alla batteria da 2200 mA: La batteria di lunga durata è pensata appositamente per gite, weekend, giornate in spiaggia ed escursioni in bici.

Progettata per girare il mondo: la cassa Eonosound 1 è completa di cordino per essere appesa a cinture e borse e seguirti in tutti i tuoi spostamenti.

La connessione Bluetooth veloce e affidabile ti permette di collegare facilmente telefoni, tablet e altri dispositivi. Ma questa cassa non è solo per la musica: il microfono integrato ti permette anche di effettuare telefonate e parlare con amici, famiglia e colleghi quando sei fuori casa.

€59,99