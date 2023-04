Amazon Brand – Eono Cappello Invernale per Uomo Donna Cappello Caldo Berretto in Maglia Morbido e Confortevole

Descrizione prodotto

Eono Essentials è un marchio AMZ concesso in licenza a produttori terzi. Controllare la confezione per i dettagli sui produttori.

Un marchio di lifestyle con la missione di creare una vasta gamma di prodotti tecnologici all’avanguardia, consentendo alle persone di sfruttare al meglio una moltitudine di attività diverse. Riteniamo che i prodotti innovativi debbano essere accessibili, offrendo al contempo un valore eccellente. E’ proprio questo che fa l’essenziale.

EONO Essential – Beanie Cappelli Invernali Berretti

Tieni la testa al caldo con questo favoloso berretto!

Combina materiali ad alte prestazioni alla moda e innovativi, tutti gli stili sviluppati sono adatti alle tue esigenze e ti fanno sentire unico. Ogni prodotto EONO è realizzato con grande amore e passione. Le nostre passioni per la vita e l’ambiente circostante ci hanno ispirati a iniziare l’avventura di EONO.Sono dei prodotti funzionali e eccellenti, ma anche intelligenti e attraenti per i viaggi e gli appassionati di outdoor. La serie dei prodotti riflette un autentico atteggiamento per la vita e dell’ambiente.La berretto in vita di alta qualità di EONO è realizzata di tessuto di Acrilico resistente all’usura al 100%, che ha un’elasticità superlativa. Puòessere indossato per diversi attività di sport.

ELASTICO

Tessuto 100% acrilico

Elastico ma resistente all’usura

CALDO

Scegli lo stile della fodera in pile

Ottieni un riscaldamento extra

ELEGANTE

Buon pezzo athleisure per attività all’aperto, scuola, feste e casa.

Buon regalo per famiglie e amici!

Varietà di colore

Caratteristiche

Super caldo, super confortevole, unisex, oversize

Indice invernale

⋆⋆⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆⋆⋆ ⋆⋆⋆

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 novembre 2019

Produttore ‏ : ‎ Eono

ASIN ‏ : ‎ B081WM7652

Categoria ‏ : ‎ Unisex – Adulto

✔ Acrilico morbido di alta qualità: il cappello invernali a maglia Eono per uomo e donna è realizzato con fibre morbide ed elastiche di alta qualità, estremamente confortevole e morbido, può avvolgere bene la testa, comprese le orecchie, e non si muove. Come un cappello invernale, ha anche eccellenti prestazioni di raccolta del calore che possono fornire un’eccellente ritenzione del calore.

100% Acrylic

Berretto

✔ Taglia unica: il caldo berretto unisex Eono può essere allungato fino a 51 cm (20 pollici), che si adatta alla maggior parte delle persone e ha diverse forme della testa, piccola o grande.

✔ Cappello con Ampia Applicazione. Questo berretto in maglia è un perfetto articolo sportivo per feste, scuola, sport e attività all’aperto come sci, skateboard, snowboard, finissaggio, escursionismo e campeggio.

✔ Regalo Elegante e Prezioso. Berretto con risvolto alla moda a maglia precisa, che crea un design dall’aspetto piacevole e alla moda, si abbina facilmente a cardigan, sciarpe, leggings o altri abiti formali e casual. Sono regali pratici per famiglie e amici.