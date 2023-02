Amazon Brand – Eono Adattatore USB C a USB, Adattatore USB C Femmina a USB A Maschio Adattatore Ricarica Veloce Compatibile con MacBook, iPad Pro, Samsung Galaxy, Huawei

Descrizione prodotto

Eono è il lifestyle brand creato per rispondere alle esigenze di chi vuole vivere al massimo tutto ciò che la vita gli riserva. Per questo, offriamo un’ampia gamma di prodotti tecnologici tanto innovativi quanto accessibili. Questa è l’essenza della linea Eono. Semplicemente, Eono è proprio questo.

Design Antiscivolo

Piccole Dimensioni

Protezione di sicurezza della resistenza 56KΩ

Dispone di connessione da USB-A (maschio) a USB-C (femmina). Collega i tuoi dispositivi Type-C più recenti alle classiche porte USB per caricare foto e file o ricaricali collegandoti ad una fonte di alimentazione USB-A

Trasferimento dati veloce e ricarica rapida – fino a 480Mps (USB2.0) e 5V/3A (I segnali video come HDMI, VGA, DVI, ecc. non possono essere trasmessi.)

Plug and play. Non sono necessari driver/software aggiuntivi.

Design sottile e ultra compatto, perfetto per gli spostamenti. Il corpo in lega di zinco previene i graffi

Compatibile con laptop, iPhone, AirPods Pro, Apple Watch, iPad, caricatori a muro, docking station, power bank, caricatori da auto, ed altri dispositivi con porta USB-A standard

8,99 €