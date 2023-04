Amazon Basics Trapunta double-face in microfibra, grigio/nero, 140 x 200 cm

Descrizione Prodotto

Disegno nuovo e originale

La trapunta double-face in microfibra AmazonBasics rende molto più piacevoli le ore di sonno.

Lavabile in lavatrice

La trapunta può essere lavata in lavatrice a caldo (programma di stiratura permanente) ed asciugata in asciugatrice a bassa temperatura. Laddove necessario, si consiglia di utilizzare soltanto candeggina senza cloro.

Dettagli La trapunta double-face garantisce un comfort straordinario 100% microfibra di poliestere con imbottitura 100% poliestere Double-face, con diversi motivi a tinta unita sui 2 lati La cucitura a losanga contribuisce al corretto posizionamento dell’imbottitura Lavabile in lavatrice (a caldo, con programma di stiratura permanente)

Morbida al tatto

Realizzata in microfibra di poliestere al 100%, la trapunta non è solo piacevolmente morbida al tatto, ma anche traspirante, ingualcibile e straordinariamente resistente. La trapunta in microfibra è dotata di un’imbottitura felpata, composta da microfibra al 100%, capace di isolare il calore in inverno ed offrire un comfort straordinario durante tutto l’anno.

Stile e semplicità

La trapunta double-face in microfibra può essere posizionata sul letto con uno qualsiasi dei 2 lati verso l’alto. Basterà un semplice tocco per girare la trapunta e scoprire un motivo totalmente diverso e altrettanto originale. Su entrambi i lati è presente la cucitura a losanga che, oltre a disegnare un motivo geometrico, fa sì che l’imbottitura sia distribuita in modo uniforme all’interno della trapunta. La trapunta double-face in microfibra AmazonBasics dona non soltanto un tocco di stile e semplicità ad ogni camera da letto, ma anche un comfort e una morbidezza straordinari al sonno notturno.

Double-face; grigio da un lato e nero dall’altro

La cucitura a losanga contribuisce al corretto posizionamento dell’imbottitura

Lavabile in lavatrice a caldo con il programma di stiratura permanente

Prodotta in una fabbrica certificata OEKO-TEX Standard 100, sistema di certificazione indipendente che garantisce la conformità dei tessuti ai più alti standard ambientali e di sicurezza.

