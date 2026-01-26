Amazon Basics: telecomando intelligente

Il dimmer intelligente e il telecomando Amazon Basics sono disponibili a 20 dollari. Questo telecomando controlla i dispositivi domestici intelligenti e Echo, esegue le routine Alexa ed è in grado di eseguire fino a otto azioni contemporaneamente. Tuttavia, è compatibile solo con Alexa.

Un telecomando per i dispositivi domestici intelligenti può sembrare ridondante, ma può fare molto di più che semplicemente premere l’interruttore della luce. Un singolo pulsante su un telecomando intelligente può controllare più dispositivi con impostazioni numerous, come eseguire una routine della buonanotte o accendere tutti i dispositivi in una stanza.

Il dimmer intelligente e telecomando Amazon Basics è un telecomando intelligente compatibile con Alexa che può fare quasi tutto ciò che Alexa può fare, tranne rispondere alle tue domande e creare ricette. La configurazione è stata semplicissima e ha richiesto solo un minuto. Il telecomando è alimentato a batteria e può essere lasciato in un posto o portato in giro per casa. Si collega anche al dispositivo Echo e può controllare il resto dei dispositivi compatibili tramite esso.

Il telecomando può eseguire routine con un solo pulsante e può gestire otto azioni. Se devi apportare modifiche a una routine programmata in uno dei pulsanti del telecomando, puoi farlo nell’app Alexa e non devi preoccuparti di riprogrammare il pulsante. Il pulsante ha una placca magnetica che puoi installare su una parete per tenerlo.

Il dimmer intelligente e telecomando Amazon Basics consente di controllare i dispositivi compatibili con Alexa senza parlare con l’assistente virtuale o utilizzare il telefono. A 20 dollari, questo aggiunge molto valore a una casa intelligente, specialmente quella in cui i dispositivi Alexa sono prominenti. Oltre al controllo della casa intelligente, puoi fare in modo che il tuo telecomando esegua altre routine Alexa relative allo stile di vita, alle informazioni e all’intrattenimento.