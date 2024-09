Amazon Basics, Tappetini Assorbenti per Cani e Cuccioli, Design 5 Strati a Prova di Perdite, Asciugatura Rapida, Dimensione Standard, Confezione da 100, Blu/Bianco

22,29€ - 16,89€

Tappetini a prova di perdite per l’addestramento di cani e cuccioli Versatili e pratici

I tappetini sono ideali per l’addestramento dei cuccioli, per i cani anziani incontinenti, per l’uso post-operatorio o per i viaggi. Varie dimensioni.

5 strati a prova di perdite

Ad asciugatura rapida, con strato protettivo, nucleo spugnoso che trasforma il liquido in gel, strato di bloccaggio e rivestimento in plastica.

Sostanza attiva integrata

Con una sostanza attiva integrata: i cani ne vengono attratti, e l’addestramento ai bisogni del tuo cucciolo sarà più veloce e mirato.

Usa e getta

Una volta usato, il tappetino assorbente con rivestimento anti-perdite rende la pulizia semplice. Basta gettarlo via e posarne uno nuovo.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 55,88 x 0,25 x 55,88 cm; 50 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 25 dicembre 2014

Produttore ‏ : ‎ Amazon Basics

ASIN ‏ : ‎ B00MW8G62E

Numero modello articolo ‏ : ‎ TRP100R

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Include 100 tappetini di dimensione standard, con assorbenza standard per cani

Struttura a 5 strati; il nucleo ultra assorbente trasforma i liquidi in gel al contatto

Superficie ad asciugatura rapida con sostanza attrattiva integrata che aiuta nell’addestramento; rivestimento in plastica a prova di perdite per evitare danni al pavimento

Da utilizzare in casa/all’aria aperta/in auto; ideali per addestrare i cuccioli, per assistere i cani più anziani o come soluzione alternativa nei casi in cui non sia possibile portare all’esterno il proprio animale domestico

Dimensioni: I tappetini di dimensioni regolari misurano 56 x 56 cm (L x P); l’imbottitura centrale misura 48 x 48 cm (L x P) con un bordo in plastica da 4 cm su tutti i lati per prevenire le fuoriuscite