Amazon Basics – Set di manubri in neoprene

21,36€

(as of Sep 07, 2024 10:20:10 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Manubrio in neoprene AmazonBasics, set da 2

Aggiungi un allenamento di resistenza ai tuoi esercizi grazie al set di 2 manubri in neoprene di AmazonBasics. L’allenamento di resistenza non solo tonifica i muscoli e aumenta la forza, ma può anche bruciare calorie, aumentare i livelli di energia, proteggere la salute delle ossa e molto altro ancora.

Il set di 2 manubri in neoprene di AmazonBasics è disponibile un’ampia gamma di pesi che vanno da 1 kg a 5 kg (ogni coppia è venduta separatamente) ed è quindi ideale sia per i principianti sia per gli appassionati di fitness più esperti. Scegli il peso più idoneo in base alla tua routine di allenamento, le tue preferenze e il numero di ripetizioni.

Dettagli Set di 2 manubri per l’allenamento di resistenza Rivestimento antiscivolo in neoprene Peso del manubrio stampato su ciascuna estremità Codifica a colori per una facile identificazione La forma esagonale impedisce il loro rotolamento Ideali per lezioni di fitness o per allenamenti a casa

Neoprene con codifica a colori

I manubri sono dotati di un rivestimento antiscivolo in neoprene che garantisce una presa sicura durante l’uso. Il rivestimento in gomma impedisce ai manubri di rotolare via sul pavimento e ne consente l’uso sia in interni sia in esterni.

I manubri non solo offrono un numero chiaramente stampato su ciascuna estremità che indica il loro peso, ma possiedono anche una codifica a colori per una facile identificazione. La codifica a colori facilita la distinzione dei vari pesi dei manubri, il che è particolarmente utile quando ci si allena con più di una coppia di manubri.

Forma esagonale

Questi manubri non hanno la classica forma rotonda, ma hanno invece una pratica forma esagonale che ne impedisce il rotolamento sul pavimento. Quindi se devi mettere da parte i manubri durante l’allenamento, questi non possono rotolare via. Rimangono dritti in modo sicuro dove li hai lasciati. Questo garantisce un allenamento sicuro e rende anche più facile la loro ripresa durante l’allenamento. Inoltre, rimangono in posizione e non sono d’intralcio quando vengono riposti.

Set di 2 manubri per l’allenamento di resistenza; ciascun manubrio pesa 1 kg

Rivestimento antiscivolo in neoprene per una presa sicura

Peso del manubrio stampato su ciascuna estremità, con codifica a colori per una rapida identificazione

La forma esagonale impedisce ai manubri di rotolare

Ideale per lezioni di fitness o per allenamenti a casa