Amazon Basics – Set di lenzuola per bambini, in microfibra morbida e facile da lavare, Aqua brillante., Coppia

Descrizione Prodotto

Comfort per tutte le stagioni

Disponibili in diversi colori e fantasie, queste lenzuola in microfibra sono funzionali e divertenti, per un morbido comfort in tutte le stagioni.

Tessuto in morbida microfibra

Il tessuto in microfibra di poliestere rende piacevole e profondo il riposo. In set matrimoniale, Full-Size e Queen-Size con federe extra in vendita

Lavaggio facile

In caso di inconvenienti, il set si lava e si asciuga facilmente. Lavare a calore medio, usare candeggina non clorata asciugare a bassa temperatura

Produzione di qualità

Prodotto in una fabbrica Oeko-Tex Standard 100, attestata indipendentemente per garantire il rispetto degli alti standard di sicurezza e ambientali.

Perfetto per cameretta di bambini, camera degli ospiti, pigiama party, ecc

