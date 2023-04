Amazon Basics Set di Lenzuola in Microfibra Super morbide e Leggere, con Tasche Profonde da 35,6 cm Re, Poliestere, Bianco Brillante, King

Descrizione Prodotto

Set di lenzuola in microfibra

I set comprendono un lenzuolo semplice, un lenzuolo aderente con tasca da 35 cm e una o più federe. Disponibili in diverse misure, colori e fantasie.

Comfort per tutte le stagioni

Morbidissimo, con una rifinizione color pesca, il set offre un comfort duraturo grazie alla traspirabilità della microfibra di poliestere.

Lavabile in lavatrice

Lavare in lavatrice a caldo e asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Se necessario, utilizzare solo candeggina non clorata.

OEKO-TEX

Prodotto in una fabbrica conforme a Oeko-Tex Standard 100, sistema che assicura il rispetto di rigide norme ambientali e di sicurezza dei tessuti.

Con bordo elasticizzato: lenzuolo elasticizzato tutto intorno e con tasca profonda 36 cm per un posizionamento sicuro sul materasso

Resistenza a lunga durata: alto livello di resistenza al restringimento e alle rughe

Grandi proprietà termiche: lenzuola in microfibra per tutte le stagioni composte da fibre intrecciate, ideali per le persone che tendono a sentirsi fredde durante la notte

Lavabile in lavatrice e adatto per l’asciugatrice: lavare il lenzuolo con colori simili (fino a 40 ° C), non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperatura; mantiene la morbidezza in molti cicli di lavaggio

Realizzato in verde in una fabbrica certificata OEKO-TEX. OEKO-TEX è un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard di sicurezza e ambientali

18,72 €