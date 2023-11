Amazon Basics – Set di calibro per profili, 28.2 x 10.2 x 3.8 cm

Descrizione Prodotto

Calibro per profili

Copia facilmente curve o forme uniche grazie a questo calibro per profili. Per utilizzarlo, premi semplicemente il dente mobile dell’utensile sulla forma e traccia.

Plastica resistente

Realizzato in plastica resistente, il calibro per profili offre un’affidabile solidità. Inoltre, non graffierà né danneggerà l’oggetto originale mentre lo copi.

Scala di misura

Per ragioni di efficienza, su entrambi i lati dell’utensile trovi una scala di misura facile da leggere, sia in centimetri che in pollici.

Magneti per una corretta conservazione

Quattro magneti sul retro facilitano la sicura conservazione dell’utensile quando non viene usato.

Include 1 calibro per profili da 12,7 cm e 1 calibro per profili da 25,4 cm, entrambi dotati di 4 magneti sul retro per tenerli in ordine

Ideale per i progetti di lavorazione del legno o per montaggi su pavimento quando c’è bisogno di far combaciare o replicare le forme

Realizzato in plastica durevole e antiruggine, non graffia né danneggia l’oggetto che viene copiato

Su entrambi i lati dell’utensile trovi una scala di misura in centimetri e pollici

Dimensioni del prodotto: 28.2 x 10.2 x 3.8 cm (lunghezza x larghezza x altezza)