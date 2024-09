Amazon Basics – Set di 50 Gruccie in Velluto con Portapantaloni, Colore Avorio

26,09€

Descrizione Prodotto

Grucce AmazonBasics con portapantaloni, superficie vellutata, Avorio

Antiscivolo

Le grucce AmazonBasics sono caratterizzate da una superficie in materiale antiscivolo vellutato che consente agli abiti di rimanere appesi senza cadere o scivolare. Le spalle sagomate aiutano a mantenere la forma del capo, che resta fermo grazie ai solchi della gruccia.

Salvaspazio

Il design sottile della gruccia consente di massimizzare lo spazio nell’armadio mantenendo i capi in ordine e al sicuro. Resistente e duratura, ogni gruccia può reggere capi fino a 4,53 kg. Le grucce AmazonBasics sono disponibili in confezioni da 30, 50 o 100 pezzi.

Dettagli Superficie vellutata Avorio e spalle con solchi antiscivolo Profilo ultra sottile, che consente di massimizzare lo spazio nell’armadio Design robusto, per sostenere fino a 4,53 kg Spedizione in imballaggio apertura facile certificato Dimensioni del prodotto: 41,91 x 0,5 x 23,11 cm (L x l x A); 45,36 g

La superficie in velluto avorio e le spalle modellate contribuiscono a impedire lo scivolamento dei vestiti.

Design ultra sottile per ottimizzare lo spazio nell’armadio.

Design resistente che può sostenere fino a 4,5 kg.

Spedizione in imballaggio certificato apertura facile.