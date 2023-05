Amazon Basics – Set copripiumino in microfibra, 200 x 200 cm, Tè blu (Teal Trellis)

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Set copripiumino in microfibra

Lo stile incontra la praticità

Il copripiumino di AmazonBasics non si risparmia in termini di stile. Questo set, sapientemente confezionato, è perfetto per arredare la tua camera da letto, sia che si tratti della camera nel college, sia che tu voglia rinnovare la tua camera da letto.

Questo elegante set comprende un copripiumino e una o due federe, a seconda della misura. Disponibile in vari colori e misure.

Dettagli La confezione include un copripiumino e una o due federe per cuscini Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante Il tessuto è realizzato in 100% microfibra poliestere, per un finitura morbida e delicata Lavabile in lavatrice

Comfort e calore

Potrai dormire sonni tranquilli, grazie a questo meraviglioso e comodo set di biancheria da letto. Tutti gli articoli sono realizzati in 100% poliestere microfibra, materiale comodo e morbido al tatto: proprio quello di cui hai bisogno per riposare al meglio.

Questo set è perfetto per ogni situazione, sia che tu ti stia rilassando sotto le coperte in compagnia di un buon libro o di un film, o semplicemente che ti stia preparando per dormire.

Semplicemente relax

Tutti gli articoli di questo set sono lavabili in lavatrice: questo rende la cura del set estremamente semplice. Quindi sia che tu ti stia rilassando sotto le coperte in compagnia di un buon libro o di un film, o semplicemente che ti stia preparando per dormire, questo è il set che fa per te.

Tutti gli articoli del set si adattano l’uno all’altro, per una biancheria da letto dal design completo ed elegante

Il tessuto è realizzato in 100% microfibra poliestere, per un finitura morbida e delicata.

Prodotto in una fabbrica che rispetta lo standard Öko-Tex 100, un sistema di certificazione indipendente che assicura che i tessuti raggiungano alti standard ambientali e di sicurezza

44,60 €