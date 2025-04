Amazon Basics Sacchetti Sottovuoto con Pompa a Mano – Confezione da 12, Vari Formati, Trasparenti

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

21,25€ - 18,83€

(as of Apr 03, 2025 07:20:33 UTC – Details )

Prezzo:





Set di sacchetti sottovuoto in plastica resistente

Comprimono tessuti ingombranti, indumenti e lenzuola, per una riduzione del volume pari all’80%

Proteggono da umidità, sporco, muffa, odori, ecc.

Pompa a mano inclusa; alternativamente, connettere ad un normale aspirapolvere per risultati più veloci

Valvola robusta e doppia cerniera sigillante per una perfetta tenuta dell’aria

Confezione da 12 Sacchetti. Dimensioni (LxP): 3 Jumbo (40 x 30 pollici / 100 x 76 cm), 3 Grandi (32 x 24 pollici / 80 x 60 cm), 3 Medi (28 x 20 pollici / 70 x 50 cm), 3 Piccole (24 x 16 pollici / 60 x 40 cm)

Nota: Consigliamo di utilizzare un aspirapolvere per aspirare l’aria velocemente da un sacchetto grande, Jumbo o X-Jumbo