Amazon Basics Sacchetti per Esigenze Canine con Dispenser e Clip per Guinzaglio, 300 Pezzi, Senza Profumazione, 20 Confezioni da 15

10,48€

(as of Sep 12, 2024 14:50:11 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Sacchetti per cani AmazonBasics

La routine prima della passeggiata può essere caotica. Scarpe, chiavi, guinzaglio, biscotto e un cucciolo molto molto impaziente. Ora ci sarà una cosa in meno da ricordare grazie a questa confezione di 300 sacchetti di AmazonBasics completi di pratico dispenser nero e robusta clip per fissaggio al guinzaglio. Passate dalla frenesia alla spensieratezza quando uscite di casa.

Fate la scorta

La confezione di sacchetti per bisogni dei cani include 20 rotoli con 15 sacchetti per rotolo, per un totale di 300 sacchetti. Fate scorta e dite addio alla ricerca infinita di un sacchetto. E se incontrerete qualcuno in cerca di un sacchetto per il proprio cane potrete condividerne uno dei vostri.

Dimensioni

Ogni sacchetto misura 22,9 cm in larghezza e 33 cm in lunghezza

Specifiche: I rotoli sono della misura giusta per i dispenser standard. I sacchetti si staccano facilmente dal rotolo. Con pratiche frecce per indicare il lato di apertura. A prova di perdite per essere sicuri e igienici.

Dispenser e clip per guinzaglio inclusi per offrire la massima praticità.

I sacchetti, il dispenser e la clip sono di un discreto colore nero. Per usare il dispenser, è sufficiente rimuovere la base, infilare il rotolo di sacchetti all’interno e riapplicare la base. Un’apertura rotonda sul lato permette di estrarre il primo sacchetto e separarlo poi senza sforzo dai successivi. La praticità non finisce qui: le frecce presenti su ciascun sacchetto indicano il lato di apertura.

Assicurate il dispenser con moschettone all’impugnatura del guinzaglio per un accesso rapido e per dover tenere in mano o in tasca una cosa in meno mentre camminate.

Design anti-perdite

Ogni sacchetto misura 22,9 x 33 cm (larghezza x lunghezza), offrendo tanto spazio per risvoltare la borsa sulla mano, raccogliere i bisogni e gettare il sacchetto. Il design anti-perdite offre praticità sicura e igienica con tanto spazio sulla cima per poter fare un nodo sicuro.

Avete appena accolto un cucciolo?

Che si tratti di un cane salvato da un canile o del tenero cucciolo di amici, i sacchetti AmazonBasics con dispenser e clip per guinzaglio sono un must per chiunque ami portare a passeggio i propri cani. La collezione da scorta è un’aggiunta simpatica anche per un cesto regalo per un nuovo cucciolo, insieme a giocattoli e biscotti (non inclusi).

Contenuto della confezione:

Sacchetti AmazonBasics per i bisogni dei cani con dispenser e clip per guinzaglio – confezione da 300

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 gennaio 2015

Produttore ‏ : ‎ Amazon Basics

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B00NABTC8M

Numero modello articolo ‏ : ‎ 100320

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

300 sacchetti per bisogni dei cani e dispenser con clip per guinzaglio

Ciascun sacchetto misura 22,9 x 33,08 cm (larghezza x lunghezza)

Anti-perdite per essere maneggiati in modo sicuro e igienico; la freccia indica l’apertura per un accesso rapido

20 rotoli con 15 sacchetti per rotolo; i sacchetti sono più spessi dei sacchetti standard da 20 per rotolo

I rotoli sono di dimensioni standard per dispenser da guinzaglio e si estraggono rapidamente