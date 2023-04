Amazon Basics – Pialla manuale n. 4, universale e regolabile, con lama da 50.8 mm e impugnature in plastica, per una lavorazione del legno di precisione

Descrizione Prodotto

AmazonBasics, Pialla manuale No.4 – lama da 5,08 cm

Goditi un controllo preciso e ottima affidabilità con la pialla manuale No.4 di AmazonBasics. Questo strumento essenziale offre flessibilità nell’allineamento e profondità, per realizzare tagli fluidi e omogenei. Ideale per hobbisti e professionisti, questa pialla manuale permette risultati di qualità e si regola in modo estremamente facile: indispensabile per la tua cassetta degli attrezzi.

Pialla manuale universale Lama in lega di acciaio da 5,08 cm, estremamente affilata Manico in plastica resistente agli impatti Resistente ceppo in ghisa Feritoia regolabile per una maggiore precisione

Lama in lega di acciaio da 5,08 cm

Presenta un solido ceppo in ghisa, è progettata per resistere a un utilizzo intenso; la pialla manuale è dotata di una lama affilata in lega d’acciaio, che offre tagli di ottima qualità. Con il suo design multifunzionale e universale, la pialla può essere usata per una varietà di progetti e resiste a ruggine, usura e corrosione.

Regolazione dinamica

Semplice da usare, la pialla manuale AmazonBasics presenta un manico in plastica resistente agli impatti, che aiuta a ridurre l’affaticamento mentre lavori. Prova l’accuratezza e la versatilità di questa pialla con feritoia regolabile, goditi una finitura impeccabile e curata nei minimi dettagli.

Controllo eccellente: Manico in plastica resistente agli impatti con impugnatura sagomata

Lama in acciaio resistente: Resistente lama in lega di acciaio per tagli di qualità

Facile regolazione: La feritoia regolabile permette di ottenere risultati precisi