Amazon Basics – Pennarelli permanenti, colore nero, confezione da 12

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

9,63€ - 6,51€

(as of Mar 18, 2025 21:40:34 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Pennarelli indelebili AmazonBasics, colore nero, confezione da 12

Lascia un segno importante con i pennarelli indelebili di AmazonBasics Questi 12 pennarelli indelebili tracciano linee nitide in una decisa tonalità nera, ideali per realizzare etichette identificative da applicare in casa, per fare disegni e schizzi decorativi da appendere alla bacheca, o per dare un tocco artistico al tuo skateboard o ai tuoi sandali infradito. Dai libero sfogo alla tua creatività e lascia un segno che dura nel tempo grazie a questi pennarelli indelebili di AmazonBasics.

Pennarelli indelebili

Ogni pennarello presenta una durevole punta fine, per tracciare linee decise, precise e dettagliate. Questo pennarello indelebile traccia linee nette e leggibili, perfette per scrivere lettere o fare schizzi.

Nero intenso

Ciascun pennarello indelebile è riempito con inchiostro color nero intenso, che agevola la visibilità, soprattutto su tele bianche o di colori chiari.

Funziona sulla maggior parte delle superfici

Il set di 12 pennarelli indelebili neri non funziona unicamente sulla carta. I pennarelli possono essere usati per tracciare segni decisi e a lunga durata su quasi tutte le superfici: foto, plastica, cellophane, legno, pietra, metallo o vetro. Scrivere e realizzare schizzi o disegni diventa molto più piacevole con questo set da 12 pennarelli indelebili di AmazonBasics.

12-pack di pennarelli permanenti neri per la casa o l’ufficio

La punta fine e durevole crea segni audaci e linee pulite, ideali per scrivere, scarabocchiare e disegnare.

Inchiostro impermeabile ad asciugatura rapida; resistente allo striscio e allo sbiadimento

L’inchiostro nero solido favorisce una chiara visibilità, soprattutto su una tela bianca o di colore chiaro.

Funziona su quasi tutte le foto di superficie, plastica, cellophane, legno, pietra, metallo e vetro.