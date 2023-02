Amazon Basics Microsdxc, 128 Gb, Con Adattatore Sd, A2, U3, Velocità Di Lettura Fino A 100 Mb/S, Nero

Descrizione Prodotto

La Micro SDXC di Amazon Basics offre velocità di trasferimento fino a 100 Mb/s e fino a 1 TB di memoria per caricamento veloce di app, trasferimento rapido di dati e registrazione e archiviazione continua di video 4K UHD, foto, musica, ecc. Progettata per tenere i tuoi dati al sicuro anche in ambienti estremi, con resistenza all’acqua IPX6, nonché ad alte temperature, urti, raggi X e campi magnetici. Dotata di pratico adattatore per l’uso su qualsiasi dispositivo che supporta le schede SD.

Alta Velocità

Ideale per registrazione video 4K e uso fluido di smartphone. Velocità di lettura fino a 100 MB, UHS Speed Class U3, prestazioni app A2, classe 10.

Ampia Compatibilità

Compatibile con tablet, laptop, action camera, DSLR, console videogiochi, droni, smartphone, dispositivi Android e tutti gli altri abilitati per SD.

Lunga Durata

Porta i tuoi dati ovunque, grazie a design durevole e impermeabile IPX6, creato per resistere a urti, raggi X, campi magnetici e temperature estreme.

Adattatore Incluso

Grazie all’adattatore incluso, la scheda MicroSD può essere utilizzata con ogni dispositivo compatibile con SD.

Velocità di lettura

Fino a 100mb/s

Fino a 100mb/s

Fino a 100mb/s

Fino a 100mb/s

Fino a 100mb/s

Velocità di scrittura

Fino a 60mb/s

Fino a 30mb/s

Fino a 90mb/s

Fino a 90mb/s

Fino a 80mb/s

Foto (12MP)

32000

16000

64000

128000

256000

1080P FHD 30fps

500 min

250 min

1000 min

2000 min

4000 min

4K UHD 30fps

264 min

132 min

528 min

1056 min

2112 min

Classe di velocità

C10/U3/V30

C10/U3/V30

C10/U3/V30

C10/U3/V30

C10/U3/V30

SD BUS I/F

UHS-I

UHS-I

UHS-I

UHS-I

UHS-I

Application Performance Class

A2

A2

A2

A2

A2

Resistenza ad acqua ed urti

✔

✔

✔

✔

✔

Anti raggi X, antimagnetico

✔

✔

✔

✔

✔

Resistenza alle temperature

-10°C~80°C

-10°C~80°C

-10°C~80°C

-10°C~80°C

-10°C~80°C

AMPIA COMPATIBILITÀ: Compatibile con smartphone, tablet, fotocamere, Go Pro/fotocamere sportive, laptop, pc fissi, fotocamere reflex, droni, Nintendo Switch, altre console portatili e tanto altro. Include adattatore SD

ARCHIVIAZIONE OTTIMA: Adatto per foto ad alta risoluzione, per registrare ed archiviare video in full HD/4K e qualsiasi altro tipo di file

OTTIMA VELOCITA: Velocità di lettura fino a 100 Mb/s. Velocità di scrittura fino a 60 Mb/s (varia in base alla capacità della scheda). UHS, U3, classi di velocità Class 10 e A2 per un’esperienza di utilizzo con smartphone ottimizzata

AFFIDABILITÀ A LUNGA DURATA: Resistente all’acqua IPX6, agli urti, a temperature estreme (da 80°C a -10°C), ai raggi X ed ai campi magnetici

La capacità di archiviazione effettiva mostrata dal sistema operativo del tuo dispositivo potrebbe risultare inferiore rispetto alla capacità indicata sull’etichetta del prodotto a causa dei diversi standard di misurazione. La capacità di memoria disponibile è superiore a 116 GB

Le velocità di lettura e di scrittura sono basate su test interni condotti in condizioni controllate; le velocità effettive potrebbero variare a seconda del dispositivo utilizzato, di interfaccia, condizioni d’uso e altri fattori

Controlla se il tuo dispositivo è compatibile con la capacità della MicroSD; per esempio, se il dispositivo supporta una capacità massima di 64 GB potrebbe non riconoscere schede da 128 GB e superiori

19,76 €