Amazon Basics Microfiber Sheet set, Poliestere, Navy Blue, Completo

Un marchio Amazon.

La microfibra di poliestere offre resistenza e morbidezza eccezionaleIl lenzuolo con angoli è elastico per allungare e adattarsi perfettamente a materassi fino a 40,6 cm di profonditàFacile da pulire: lavare in lavatrice in acqua calda, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a bassa temperaturaRealizzato in fabbrica OEKO-TEX Standard 100, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard di sicurezza e ambientali.

21,01 €