Amazon Basics – Materasso in memory foam “Superb”, 80 x 190 cm

Descrizione Prodotto

Copertura delicata sulla pelle

Il rivestimento in tessuto FR privo di fibra di vetro offre una superficie per dormire sana, offrendo al contempo il tocco più morbido e una sensazione di lusso

Fondo antiscivolo

La parte inferiore del coprimaterasso è progettata con particelle antiscivolo per fissare meglio il materasso, evitare che scivoli e darti una buona notte di sonno

Speciale alleviamento tramite pressione

Godrai di un comfort completo quando sei sdraiato indipendentemente dalla posizione: lato, schiena o pancia. Il memory foam anti-pressione modella dolcemente il corpo.

Memory foam con pressione per sollievo che assicura un sonno rilassante

Tecnologia di raffreddamento intelligente di controllo del flusso d’aria con livelli di schiuma per una traspirabilità completa

La schiuma anti-pressione calma il dolore in qualsiasi posizione e distribuisce il peso uniformemente per ridurre la tensione

Senza sostanze dannose e anti-acari per dormire senza problemi

Spedito in confezione sottovuoto e arrotolato per un facile trasporto, rapida apertura e uso igienico

161,69 €