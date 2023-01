Amazon Basics Materasso ibrido a più livelli , 90 x 190 cm

Descrizione Prodotto

AmazonBasics Materasso ibrido a più livelli

Sostegno e comfort di prima qualità

Questo materasso assicura un comfort superiore grazie al morbido e traspirante tessuto 3D a maglia e al design avanzato a più livelli con molle individuali incapsulate. Assicura resistenza e supporto; ideale per chi soffre di torcicollo o mal di schiena. Quando ti muovi di notte, le resistenti molle incapsulate si muovono indipendenti con un’azione delicata e silenziosa per evitare di disturbare il sonno. Riduce anche la sensazione di movimento quando tu o il tuo compagni partner vi muovete costantemente, assicurando così un riposo più profondo e rinfrescante.

Contenuto della confezione

AmazonBasics Materasso ibrido a più livelli, 90 x 190 cm

Dettagli 90 x 190 cm Design a 5 livelli Memory foam per un ottimo supporto Tessuto a maglia traspirante Molle incapsulate singole Privo di sostanze dannose Privo di odore chimico Confezione sottovuoto

Centinaia di molle individuali

Dormi profondamente con centinaia di molle incapsulate individualmente, progettate per offrire un supporto superiore duraturo per chiunque. Sono circondate da livelli di memory foam con morbido tessuto 3D a maglia per offrire una comfort traspirante e delicato sulla pelle.

Privo di sostanze pericolose

I materassi ibridi a più livelli di AmazonBasics sono privi di sostanze nocive come formaldeide, mercurio e altri metalli pesanti. Non hanno fastidiosi odori chimici e aiutano inoltre a tenere lontano gli acari.

In confezione sottovuoto e arrotolato

I materassi sono spedici e consegnati in una confezione sottovuoto e arrotolata con attenzione, il tutto in una scatola facili trasporto, spostamento e apertura. Si prega di attendere 24-48 ore affinché il materasso ritorni alla forma originale. Attenzione: una volta aperto e srotolato il materasso, non può più essere arrotolato.

Struttura a 5 livelli con tessuto traspirante e delicato sulla pelle e schiuma a più livelli

Le bobine a molla si muovono indipendentemente per fornire un supporto ottimale e minori vibrazioni

Con durevoli molle incapsulate, memory foam 3D e morbido tessuto a maglia per un comfort ideale

Senza sostanze dannose e anti-acari per dormire senza problemi

Spedito in confezione sottovuoto e arrotolato per un facile trasporto, rapida apertura e uso igienico

204,99 €