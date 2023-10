Amazon Basics, materasso a molle insacchettate a 7 zone, medio-rigido (H3), 90 x 190 cm

AmazonBasics offre articoli di uso quotidiano per la casa, l’ufficio, il giardino e molto altro ancora. La selezione AmazonBasics è in costante crescita ed è progettata per diventare una scelta conveniente per le tue necessità quotidiane di prodotti elettronici e articoli per la vita di tutti i giorni.

Lo strato superiore del materasso è realizzato in schiuma fredda ad alta resilienza, dotata di un’eccezionale elasticità che garantisce un sostegno costante per lunghi periodi di utilizzo, un’elevata flessibilità e un migliore flusso d’aria. La struttura a celle aperte di questa schiuma permette all’aria di circolare liberamente, garantendo una traspirazione e una regolazione della temperatura ottimali. Lo strato di base della schiuma di supporto è progettato per fornire un ulteriore assorbimento e distribuzione del peso, mantenendo la stabilità strutturaleRivestimento sfoderabile in policotone, lavabile in lavatrice fino a 60 °C per una pulizia rapida, semplice e igienizzata. La fascia 3D climatizzante garantisce una migliore circolazione dell’aria e aiuta a eliminare l’umidità, mantenendo un eccellente ambiente di riposoI certificati Oeko-Tex attestano che sia la schiuma che il rivestimento sono realizzati con materiali sicuri e non pericolosi

211,19 €