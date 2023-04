Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Materasso ibrido in schiuma 2 in 1

Il materasso ibrido in schiuma è dotato di una struttura innovativa e offre 2 livelli di durezza (semi-rigida e rigida), si adatta quindi perfettamente al tuo tipo di sonno

Rivestimento

La fodera anallergica è realizzata con un tessuto traspirante. Permette l’eliminazione efficace dell’umidità e del calore in eccesso, offrendo un’esperienza di sonno sana e gradevole e riducendo al minimo i risvegli notturni

Schiuma

Grazie ai componenti di buona qualità utilizzati durante il processo di produzione e all’elevata densità dei due strati di schiuma, questo materasso rappresenta un investimento a lungo termine.

Per chi è pensato questo materasso?

Ovviamente, la scelta del lato sul quale dormire è una preferenza personale. Di solito, consigliamo il lato blu (semi-rigido) per le persone fino a 80 kg di peso e il lato bianco (rigido) per le persone oltre gli 80 kg di peso

Com’è imballato il materasso?

Il materasso viene consigliato in una scatola di cartone (dimensioni della scatola: 110 x 40 x 40 cm) arrotolato e imballato sottovuoto con pellicola per proteggere il materasso da polvere ed altri agenti deterioranti

Qual è lo spessore/altezza del materasso?

Il materasso misura 18 cm di spessore

Quanto tempo impiega il materasso a prendere forma e dimensioni definitive dopo la sballatura?

Può variare a seconda delle condizioni, tuttavia il materasso riacquisirà forma e dimensioni definitive in al massimo 72 ore

Il lato in schiuma bianca fornisce una resistenza rigida (H4), mentre il lato blu fornisce una resistenza semi-rigida (H3)

L’imbottitura del materasso a 7 zone in schiuma fredda altamente elastica alleggerisce i punti di pressione e garantisce una ventilazione ottimale grazie alla sua struttura

Il leggero rivestimento 100% poliestere con eccellente traspirabilità contribuisce a creare un ambiente di sonno piacevole

Il materasso è dotato di 4 maniglie per facilitare il più possibile la manovrabilità

Dimensioni: 90×200 cm; il rivestimento con cerniera è lavabile in lavatrice fino a 60°

164,99 €