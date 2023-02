Amazon Basics – Lenzuolo ‘Everyday’ in 100% cotone, 180 x 260 cm – Bianco

Descrizione Prodotto

Il lenzuolo è tessuto in 100% cotone a maglia stretta, dove ogni filo si intreccia sopra e sotto il seguente, dando forma a un tessuto resistente ma morbido come la seta.

Dettagli Include un lenzuolo piano Cotone 200 fili/pollice (o 80 fili / cm²) Lavabile in lavatrice fino a 60°C

Cotton

Fatto al 100% in cotone traspirante che garantisce morbidezza e resistenza alle grinze.

Disponibile in Diversi Colori

Lenzuolo contemporaneo dallo stile semplice, abbinabile senza fatica a piumini a tinta unita o fantasia, a cuscini decorativi e all’arredamento della camera da letto. Bordo ampio con cuciture decorative sulla parte superiore.

Lavabile in Lavatrice

Lavare in lavatrice a 60 °C con colori simili, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a temperature basse.

Microfibra

Policotone

Cotone

Rasatello di Cotone

Tessuto

Microfibra Policotone Cotone Cotone

Fili

200 200 400

Peso Tessuto

85 g/m2 85 g/m2

Diversi colori disponibili

✓

✓

✓

✓

Diverse taglie disponibili

✓

✓

✓

✓

Specificità

Tessuto anti-piega Resistente Tessuto anti-piega Tessuto anti-piega

Istruzioni di Lavaggio

Lavare in lavatrice a 60 °C Candeggiare solo con detersivi senza cloro. Asciugare in asciugatrice a temperature basse Temperatura media Non lavare a secco

Istruzioni Speciali

Lavare separatamente prima dell’uso

Dimensioni: 180 x 260 cm

100% cotone a 200 fili extra-morbido

Lavare in lavatrice con capi di colori simili a 60 gradi

Tessuto anti-piega, per un aspetto sempre di lusso.

29,51 €