Amazon Basics – Lenzuolo con angoli in microfibra, 90 x 190 x 30 cm, Bordeaux

AmazonBasics – Lenzuolo con angoli in microfibra

Descrizione Prodotto

Sorprendentemente soffice, questo lenzuolo in microfibra di AmazonBasics offre la giusta dose di morbidezza e piacevolezza a ogni letto. Questo lenzuolo soffice come la seta è la scelta ideale per la camera dei bambini, la stanza all’alloggio dell’università o per la vostra prima casa. Può essere usato come lenzuolo per gli ospiti o come pratico lenzuolo di scorta nel giorno del bucato.

Dettagli: Include un lenzuolo con angoli Realizzato in microfibra di poliestere al 100% 85 g/mq Lavare in lavatrice a 40 °C

100% Microfibra

Questo lenzuolo offre resistenza e durabilità, non si restringe e non si stropiccia, rimanendo sorprendentemente morbido al tatto. Oltre alla resistenza e alla duttile morbidezza che lo caratterizzano, questo lenzuolo offre calore e traspirabilità.

Disponibile in Diversi Colori

Lenzuolo contemporaneo dallo stile semplice, abbinabile senza fatica a piumini a tinta unita o fantasia e all’arredamento della camera da letto.

Lavabile in Lavatrice

Lavare in lavatrice a 40°C con capi di colori simili e asciugabile in asciugatrice a temperature basse

Tessuto

Microfibra Policotone Cotone Cotone

Fili

200 200 400

Peso Tessuto

85 g/m2 85 g/m2

Diversi colori disponibili

✓

✓

✓

✓

Diverse taglie disponibili

✓

✓

✓

✓

Specificità

Tessuto anti-piega Tessuto anti-piega Tessuto anti-piega Tessuto anti-piega

Istruzioni di Lavaggio

Lavare in lavatrice a 40 °C Candeggiare solo con detersivi senza cloro. Asciugare in asciugatrice a temperature basse Stirare a freddo Lavaggio a secco

Istruzioni Speciali

Lavare separatamente prima dell’uso

AmazonBasics: prodotti di alta qualità a prezzi piccoli

Viaggiamo in tutto il mondo alla ricerca dei migliori materiali e design per i prodotti AmazonBasics, che produciamo poi con i più attenti metodi manifatturieri. Testiamo ogni articolo con attenzione e confidiamo nel dialogo con i nostri clienti per migliorare continuamente la qualità del nostro lavoro. Dai un’occhiata al catalogo AmazonBasics, troverai accessori per computer, per foto, prodotti per ufficio, prodotti per la casa, lenzuola e altro, per tutte le occasioni e ai prezzi migliori. Il catalogo AmazonBasics è in costante crescita, per diventare sempre più parte della tua casa.

Realizzato in microfibra di poliestere al 100% (85 g/mq) per eccezionale morbidezza

Tessuto anti-piega morbido, resistente e traspirante: ideato per essere usato in tutte le stagioni

Può essere abbinato ad altra biancheria da letto in microfibra Amazon Basics per un design senza tempo

Lavare in lavatrice a 40 °c, non candeggiare, asciugare in asciugatrice a temperature basse

Dimensioni: 90 x 190 x 30 cm

Scelta di colori e motivi disponibili

