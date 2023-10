Amazon Basics Filtro sostitutivo per bottiglia d’acqua, confezione da 6

Descrizione Prodotto

Filtro per bottiglia d’acqua

Goditi il gusto puro rinfrescante dell’acqua filtrata ovunque tua sia grazie alla bottiglia per acqua con filtro di Amazon Basics.

Zero perdite

L’intelligente coperchio a prova di fuoriuscite è facile da aprire anche con una sola mano ma è abbastanza sicuro da evitare perdite accidentali.

Facile da trasportare

Questa bottiglia dispone di un utile anello da trasporto ed è delle dimensioni giuste per entrare in un vano portabevande da auto.

Filtro duraturo

Il filtro in carbone attivo è semplice e veloce da sostituire: ogni volta dura per 1 mese o 150 l d’acqua.

Riduce efficacemente il cloro e le particelle per favorire il gusto come nelle migliori acque in bottiglia ma senza lo spreco di plastica

Facile e veloce da sostituire: basta sciacquarlo, inserirlo e rimettere la cannuccia

Il filtro a lunga durata basta per 1 mese o fino a 150 l d’acqua

€14,24