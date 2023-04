Amazon Basics – Filtro dell’acqua di ricambio, per frigorifero, ideale per LG LT500P, Filtrazione Avanzata

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Filtri dell’acqua di ricambio per frigorifero

Filtri dell’acqua di ricambio per frigorifero firmati AmazonBasics, modello standard, con certificazione NSF International, conforme a NSF 42. Mantieni pulito il sistema di erogazione di ghiaccio e acqua del tuo frigorifero con i filtri di ricambio di AmazonBasics. Goditi un fresco bicchiere di acqua filtrata direttamente dal dispenser del frigorifero, senza preoccupazioni.

Conformi alla certificazione NSF 42 sulla riduzione di cloro, sapore e odore ≥ 97%

Per NSF 42 e 372: Certificato # C0145653 – 03, da NSF International, 2018.

Dettagli Filtro dell’acqua di ricambio Avanzata Con certificazione NSF 53, 42 e 372 Migliora il gusto, l’odore e la qualità dell’acqua Compatibilità senza perdite Il filtro in carbone di noce di cocco cattura gli agenti contaminanti contenuti nell’acqua di rubinetto Sostituire il filtro ogni 6 mesi o ogni 1136 litri, a seconda di cosa si verifica prima

Filtraggio pulito

Filtri in carbone di noce di cocco ad alta capacità assorbente, con certificazione NSF 42, catturano gli agenti contaminanti.

Acqua cristallina

Riducendo gli agenti contaminati spesso presenti nell’acqua di rubinetto, i filtri garantiscono un’acqua fresca dal sapore straordinario.

Materiale sicuro

Rigorosamente testati per la salute, questi filtri dell’acqua di ricambio sono privi di piombo, secondo la certificazione NSF 372.

Con certificazione NSF

NSF 42 NSF 42 e 53 NSF 42, 53 e 401

Precisione di filtraggio

1 micron 0,5 micron 0,5 micron

Conformi alla certificazione NSF

✓

✓

✓

Con certificazione NSF 42 sulla riduzione di agenti contaminanti (cloro, sapore e odore)

✓

✓

✓

Con certificazione NSF 53 sulla riduzione di agenti contaminanti (cisti, piombo, benzene, etc.)

–

✓

✓

Con certificazione NSF 401 sulla contaminazione di agenti contaminanti (fenitoina, ibuprofene, etc.)

– –

✓

Offre un’aderenza precisa, a prova di perdite, con un’installazione facile

Un filtro a tenuta stagna e il carbone di noce di cocco catturano gli agenti contaminanti

Riduce il cloro e migliora l’odore e il sapore dell’acqua: Testato e certificato da NSF International rispetto allo standard NSF/ANSI 42

Senza piombo: Testato e certificato da NSF/ANSI 372

Riduce piombo, spore, benzene, carbofuran ed endrin: Testato e certificato da NSF/ANSI 53

Per ottenere ottime prestazioni, sostituire il filtro ogni 6 mesi o ogni 1136 litri, a seconda di quale delle due cose si verifica per prima

Modello di ricambio:LG LT500P, ADQ72910901, 5231JA2002A, 5231JA2002A-S, 5231JA2002B, 5231JA2002B-S and Kenmore filters 46-9890, 469890, 9890

