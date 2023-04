Amazon Basics Copripiumino reversibile, in microfibra, leggero, 4 pezzi, per letto matrimoniale, colore: nero/grigio

Descrizione Prodotto

Amazon Basics – Piumino double-face in microfibra Design double-face

Piumino double-face in 2 colori, con imbottitura in poliestere e cuciture a diamante per una dimensione visiva e una maggiore durata. Vari colori.

Lavabile in lavatrice

Si può lavare in lavatrice a media temperatura e asciugare in asciugatrice a bassa temperatura. Usare solo candeggina senza cloro, se necessario.

100% microfibra

In 100% microfibra di poliestere, il piumino offre straordinaria morbidezza al tatto, traspirabilità, resistenza alle pieghe e lunga durata.

Conforme Oeko-Tex

Prodotto in una fabbrica conforme a Oeko-Tex Standard 100, sistema che assicura il rispetto di rigide norme ambientali e di sicurezza dei tessuti.

Trapunta reversibile e leggera è nera su un lato e grigia dall’altro

Le cuciture a diamante mantengono l’imbottitura in posizione

Facile da pulire: lavabile in lavatrice a caldo con stampa permanente

Leggero per il clima caldo e utilizzabile tutto l’anno

Prodotto in una fabbrica, un sistema di certificazione indipendente che garantisce che i tessuti soddisfino elevati standard di sicurezza e ambientali.

63,98 €