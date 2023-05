Amazon Basics – Coprimaterasso in memory foam , spessore 7 cm, 160 x 190 cm

Descrizione Prodotto

Trasforma il tuo vecchio materasso

Riscopri il piacere di dormire

Questo elegante coprimaterasso in memory foam è perfetto per chi vuole trasformare un materasso vecchio e logoro riscoprendo il piacere di dormire. Realizzato con i migliori materiali e con le più raffinate tecniche per garantire un’esperienza di riposo senza eguali.

Design eccezionale

Questo coprimaterasso si caratterizza per lo strato in memory foam da 7 cm, capace di donare una sensazione di comfort di altissimo livello. Straordinariamente morbido, a differenza di altri coprimaterassi più spessi segue perfettamente la forma del corpo.

Zone strutturate per il sonno supremo Strato in memory foam da 7 cm di altissima qualità Ridurre la pressione Rivestimento rimovibile e lavabile Certificazioni CertiPur europea e OEKO-TEX

Riposo senza pensieri

Il memory foam distribuisce il peso uniformemente e si conforma alle curve per alleviare i punti di pressione. Aggiunge una sensazione morbida e conforme che si tradurrà in un lavandino più profondo che culla il tuo corpo più di un topper più sottile.

Prodotto di prima qualità

Questo topper altamente traspirante, eccezionalmente morbido, questo coprimaterasso è provvisto di certificazioni CertiPur europea e OEKO-TEX, offrendo i più alti di sicurezza, qualità e sostenibilità, in modo da poter dormire facilmente.

Facile pulizia

Il rivestimento in tessuto poliestere e rayon con l’ultima tecnologia di tessitura offre il tocco più morbido e la sensazione di lusso. Completamente rimovibile e lavabile in lavatrice per una facile pulizia. Puoi usare entrambi i lati per tua comodità.

Con 7 cm di schiuma memory di prima qualità; le zone testurizzate riducono la pressione esercitata dal contatto con diversi punti del corpo, evitando così la tendenza a rigirarsi nel letto

Il rivestimento rimovibile e lavabile è ottenuto con una tecnica di tessitura moderna, che assicura eleganza e morbidezza al tatto

Le certificazioni CertiPur-EU e OEKO-TEX sono garanzia di qualità, sicurezza e sostenibilità

Il topper viene compresso, arrotolato e inviato in una scatola. Aprire il pacco e srotolare il topper, facendolo espandere per 24-48 ore in modo da potersi godere ottimi sonni ristoratori

Dimensioni del prodotto: 160 x 190 x 7 cm

150,69 €