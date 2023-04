Amazon Basics – Cavo Ultra HD HDMI 2.0 ad alta velocità, formati 3D supportati, con Audio Return Channel, 0,9 m

Descrizione Prodotto

Cavi AmazonBasics HDMI

L’interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI) è diventata lo standard per i dispositivi digitali ad alta definizione.

Immagini e suoni di alta

Offrendo video chiari e vivaci, il cavo HDMI di AmazonBasics ad alta velocità rispetta gli standard 2.0, che comporta un’amplificazione della banda

Connettori dorati

Il cavo ad alta velocità HDMI di AmazonBasics è dotato di connettori placcati in oro e resistenti alla corrosione

Retro-compatibile

Proprio per questa caratteristica, il cavo HDMI può essere usato con tutti i dispositivi. Quando si collegano due periferiche con standard HDMI

Conduttori multipolari in rame ad alta purezza che migliorano l’integrità del segnale e minimizzano la resistenza

Copertura completa fornita dall’involucro protettivo esterno in polietilene ad alta densità e cloruro di polivinile, per isolare dai segnali esterni

Il profilo intrecciato in metallo e la schermatura a due strati in alluminio e Mylar proteggono dalle interferenze dei segnali esterni, assicurando una trasmissione stabile e riducendo la perdita di segnale

Cavo HDMI da maschio A a maschio A: supporta Ethernet, 3D, video 4K e canale di ritorno audio (ARC)

Compatibile con lo standard HDMI (formato video 4K a 60 Hz, 2160p, 48 bit/px di profondità di colore); supporta una larghezza di banda fino a 18 Gb/s ed è retro-compatibile con le versioni precedenti

Compatibile con tutti i lettori Blu-Ray, TV Real 3D, ricevitori AV con Full HD, Ultra HD. Supporta tutte le risoluzioni per Playstation 3 (PS3), Playstation 4 (PS4), Xbox, Xbox One e 4k/Ultra HD.