Amazon Basics – Cavo prolunga HDMI ad alta velocità, maschio/femmina, 1,8 metri

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Cavo HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) è diventato lo standard per i dispositivi digitali ad alta definizione.

Lunghezza del cavo:

Per connettere lettori Blu-ray, Apple TV, PS4, PS3, XBox one, Xbox 360, computer e altri dispositivi

Supporta i formati Ethernet

Coperto da garante limitata AmazonBasics di 1 anno

Suono e connessione Etherne

Il cavo AmazonBasics ad alta velocità HDMI con Ethernet offre video dai colori chiari e vivaci e risponde agli standard HDMI 2.0.





Connette HDTV, Ultra HD (4K) TV, monitor, proiettori, computer, lettori DVD, Roku, consolle e altri dispositivi compatibili con HDMI

Supporta funzioni HDMI, compresi video 3D, ARC (Audio Return Channel), UHD, HD, HEC (HDMI Ethernet Channel), colori profondi a 48 bit, 32 canali audio, HDCP, True HD Dolby 7.1 e DTS-HD Master Audio

supporta risoluzioni fino a 4Kx2K (UHD) e velocità di trasferimento fino a 340 MHz o 10.2 Gb/s

Conduttori in puro rame da 30 AWG (0.255 mm) e tripla schermatura per resistenza e protezione da interferenze

strato esterno in PVC nero e connettori HDMI placcati oro 24 carati per un ottimo trasferimento di segnale

Il nucleo in ferrite aiuta a filtrare i rumori di fondo

7,97 €