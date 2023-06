Amazon Basics – Cavo HDMI intrecciato, 4,57 m

Descrizione Prodotto

Cavo HDMI da maschio A a maschio A AmazonBasics, in nylon intrecciato

Coniugando audio e video in un unico pratico cavo, questo cavo HDMI intrecciato di AmazonBasics (da maschio A a maschio A) permette un facile collegamento tra due dispositivi compatibili con lo standard HDMI. Utilizza il cavo per collegare un piccolo dispositivo mobile, di home entertainment o quelli di gioco, così come un lettore Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, computer o un altro dispositivo compatibile con HDMI a un HDTV, un ricevitore A/V o a uno schermo del computer, ecc. Il cavo HDMI intrecciato di AmazonBasics offre prestazioni affidabili e una riproduzione di alta qualità.

Lunghezza del cavo

4,6 metri

Contenuto della confezione

1 cavo

Dettagli Collega lettori Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, computer o altri dispositivi compatibili con lo standard HDMI a TV, ricevitori A/V, schermi e altro ancora Supporta Ethernet, 3D, video a 4K e la funzione Audio Return Channel (ARC – Canale di ritorno audio) Coperto da garanzia AmazonBasics a vita

Rispetta i più recenti standard HDMI

Il cavo AmazonBasics rispetta i più recenti standard HDMI (video 4K a 60 Hz, 2160p, 48-bit/px di profondità di colore) per un’immagine chiara e nitida. Oltre ai video 4K, il cavo supporta anche il 3D, la funzione Audio Return Channel (ARC – Canale di ritorno audio) e larghezze di banda fino a 18 Gb/s.

Retrocompatibile con gli standard HDMI precedenti

Il cavo HDMI può essere usato con una vasta gamma di dispositivi compatibili con lo standard HDMI grazie alla sua retrocompatibilità con gli standard HDMI precedenti.

Predisposto per Ethernet

Questo cavo versatile, con Ethernet integrato, consente di condividere una connessione Internet fra più dispositivi senza cavi Ethernet supplementari.

Guaina in nylon intrecciato

La guaina protettiva in nylon intrecciato del cavo HDMI di AmazonBasics previene lo sfilacciamento e mantiene il cavo al sicuro da danni durante l’uso quotidiano.

Collega lettori Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS4, PS3, XBox One, Xbox 360, computer e altri dispositivi compatibili con lo standard HDMI a TV, schermi, ricevitori A/V e tanto altro

Il cavo permette di condividere una connessione Internet tra diversi dispositivi senza doverli collegare singolarmente tramite un cavo Ethernet aggiuntivo

Rispetta i più recenti standard HDMI (video 4K a 60 Hz, 2160p, 48 bit/px di profondità di colore)

supporta una larghezza di banda fino a 18 Gb/s ed è retrocompatibile con i precedenti standard HDMI

Lunghezza del cavo: 4,6 m

11,84 €