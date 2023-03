Amazon Basics, cavo HDMI, flessibile, 1,8 m

Descrizione Prodotto

AmazonBasics, cavo HDMI, flessibile

Prova una connettività facile ed efficiente con moltissimi dispositivi, grazie al cavo HDMI 2.0 flessibile di AmazonBasics. Questo cavo HDMI (High-Definition Multimedia Interface) consente di collegare lettori multimediali, consolle, computer e altri dispositivi a TV, schermi, ricevitori A/V e molto altro. Ideale per interazioni perfette con le tue piattaforme preferite; puoi stare certo che il cavo HDMI AmazonBasics raggiungerà sempre le migliori performance e una riproduzione eccellente per la sua esperienza digitale. Perfetto da usare in casa e in ufficio, il cavo HDMI combina funzioni di alta gamma con un’affidabilità senza paragoni.

Cavo HDMI flessibile Collega i tuoi dispositivi a TV HD, proiettori e molto altro È compatibile con lettori Blu-Ray, computer, Apple TV, Roku, cable box, PS4, Xbox One e molto altro Leggero e flessibile Connettori in rame per eccellenti prestazioni

Ideale per dispositivi compatibili con HDMI

Il cavo HDMI AmazonBasics supporta Ethernet, video in 3D, 4K, canale di ritorno audio (ARC) e soddisfa gli standard HDMI più recenti (video in 4K a 60 Hz, 2160p, profondità di colore di 48 bit/px); supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps ed è retrocompatibile con versioni precedenti. Consente di collegare facilmente lettori Blu-Ray, computer, Apple TV, Roku, decoder, PS4, Xbox One e altri dispositivi con ingresso HDMI alla tua TV HD altri schermi.

Prodotto di qualità

Flessibile, leggero e resistente: questo cavo HDMI combina connettori in rame e schermatura in metallo, che previene le interferenze e migliora le prestazioni.

Il cavo HDMI, flessibile e leggero, è ideale per collegare dispositivi multimediali a display come TV HD, proiettori e molto altro

compatibile con lettori Blu-Ray, computer, Apple TV, Roku, Tv via cavo, PS4, Xbox One e altri dispositivi con ingresso HDMI

I conduttori interamente in rame e la guaina in metallo garantiscono resistenza e alte prestazioni di connettività

Supporta Ethernet, video in 3D, 4K, canale di ritorno audio (ARC) e soddisfa gli standard HDMI più recenti

Supporta una larghezza di banda fino a 18 Gbps ed è retrocompatibile con versioni precedenti

Con cavo da 1,8 m

8,89 €