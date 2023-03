Amazon Basics – Cavo HDMI 8K ad alta velocità da 48 Gbps, nero, 91,4 cm

Descrizione Prodotto

Cavo HDMI 8K ad alta velocità AmazonBasics

Goditi una trasmissione del segnale estremamente veloce con il cavo HDMI 8K ad alta velocità AmazonBasics. Progettato per trasferire contenuti digitali da tablet, laptop o altre sorgenti HDMI, il cavo trasmette a interfacce quali monitor, proiettori, sistemi home theater e altre. Un accessorio essenziale da tenere a portata di mano sia a casa che in ambienti di lavoro, il cavo HDMI offre una fruibilità dinamica tra dispositivi.

Cavo HDMI ad alta velocità per il trasferimento di segnali dalla sorgente al display Condividi lo schermo da computer portatili o tablet a sistemi di home theater, monitor, proiettori e altri dispositivi Cavo in PVC flessibile con connettori placcati in oro Supporta i formati Ethernet, 3D, video 8K@60Hz e 4K@120Hz, Audio Return Channel (ARC); larghezza di banda: 48 Gbit/s Design plug and play

Supporta video 8K

Un’ottima scelta per trasmettere il segnale o condividere lo schermo di una vasta gamma di supporti, il cavo HDMI supporta video 8K e 4K, Ethernet, 3D e Audio Return Channel (ARC) con una larghezza di banda di 48 Gbit/s.

Design flessibile in PVC

Costruito per durare, con rivestimento in PVC ad alte prestazioni, il cavo HDMI e ultra resistente e facile da usare, riporre e trasportare. Con connettori placcati in oro per migliorare la trasmissione del segnale e un pratico design plug and play, il cavo offre una compatibilità universale con i dispositivi HDMI, dalla sorgente allo schermo.

Cavo HDMI 8K, 48 Gbit/s, per la trasmissione di segnali audio e video dalla sorgente allo schermo

Collega tablet, computer portatili e altri dispositivi host a proiettori, sistemi di videoconferenza, TV ad alta definizione HDTV, monitor e molto altro

Cavo in PVC flessibile e resistente; il connettore HDMI placcato oro resiste a corrosione e abrasione e aumenta le prestazioni di trasmissione del segnale

Supporta i formati Ethernet, 3D, video 8K@60Hz o 4K@120Hz, Audio Return Channel (ARC); larghezza di banda: 48 Gbit/s

Il design plug and play elimina la necessità di driver complicati e azzera i tempi di installazione

10,26 €