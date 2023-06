Amazon Basics – Cavo di ricarica Lightning-USB-A, serie Advanced, certificato MFi, serie Advanced, per iPhone, nero, 0,9 m

Descrizione Prodotto

AmazonBasics – Cavo di ricarica Lightning-USB-A, serie Advanced, certificato MFi, serie Advanced, per iPhone

Approfitta di una ricarica rapida e una sincronizzazione veloce con il cavo da Lightning a USB-A di AmazonBasics, serie Advanced. Questo straordinario cavo è progettato per l’uso con ingressi USB-A, compatibili con prodotti Apple come iPhone, iPad e altri ancora. Ricarica i tuoi dispositivi e trasferisci musica, film e altri contenuti multimediale con facilità. Tieni il cavo a portata di mano nel cassetto della scrivania o in un bagaglio a mano, per una comodità e prestazioni elevate, di cui ti puoi fidare.

Cavo serie Advanced USB-A – lightning per ricarica e sincronizzazione Compatibile con iPhone, iPad, iPod e molto altro Ricarica rapida Chip certificato Apple MFi, per una migliore compatibilità Cavo lightning per trasferimento dati rapido I fili di ampio diametro e la resistente struttura in PVC resiste alla flessione Estremità del connettore rivestite per una maggiore protezione

Chip certificato MFi e ricarica veloce

Dotato di un chip certificato Apple MFi con un chipset migliorato, questo cavo AmazonBasics offre risultati eccezionali in termini di potenza e compatibilità. Utilizzando il terminale C89 originale di Apple e lo smart chip, questo cavo di ricarica USB-A offre un trasferimento dati rapidissimo, una sincronizzazione senza sforzo e una ricarica veloce (supporta una corrente di ricarica massima di 2,4 A). Comprende una struttura esterna in PVC flessibile e resistente, estremità dei connettori rivestite da uno strato protettivo e fili di ampio diametro per una ridotta resistenza del cavo e una carica ottimizzata.

Compatibilità

Affidati a delle prestazioni efficaci quando ne hai più bisogno, grazie al cavo di AmazonBasics da USB-A a Lightning. Progettato per i prodotti Apple, compatibile con iPhone XS/XS, Max XR/X, 8 Plus/8, 7 Plus/7, 6s Plus/6s/6Plus/6, 5s/5c/5, iPad Pro, iPad Air/Air 2, iPad mini/mini 2/mini 4, iPad 4° generazione, iPod Touch, iPod 5° generazione, iPod/iPad.

Nuovo chipset e con certificazione MFi: Questo cavo caricabatterie per iPhone usa il terminale C89 originale Apple e lo smart chip per riconoscere e connettere subito i tuoi dispositivi Apple. I cavi certificati Mfi offrono una soluzione sicura e stabile per i tuoi dispositivi. Goditi trasferimenti dati lightning, sincronizzazione e ricarica rapidi (supporta una corrente di ricarica di massimo 2,4 A)

Incredibile velocità di ricarica: I fili ad ampio diametro e la ridotta resistenza del cavo massimizzano la velocità di ricarica

Maggiore protezione: Entrambi i connettori (lightning e USB) presentano un ulteriore strato protettivo che ne prolunga la resistenza nel tempo, riducendo il rischio di logoramento. I cavi sono stati piegati a 95 gradi per 10.000 volte, per testarne la resistenza

Adattabilità sicura: Connettori monoscocca resistenti ai danni assicurando un’adattabilità sicura con ogni inserimento

Contenuto della confezione: Cavo serie Advanced doppio intrecciato, da lightning a USB di Amazon Basics, garanzia a vita e servizio clienti Amazon dedicato

10,44 €