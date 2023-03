Amazon Basics – Cavo adattatore, da USB-C a HDMI (compatibile con Thunderbolt 3), connettori in alluminio di qualità premium, 4K @ 60 Hz, 1,8 m

Descrizione Prodotto

Cavo adattatore AmazonBasics, da USB-C a HDMI (compatibile con Thunderbolt 3), conduttori in alluminio di qualità premium, 4K @ 60 Hz

Non potrai più fare a meno della connessione affidabile del cavo adattatore da USB-C a HDMI di AmazonBasics, con conduttori in alluminio di qualità premium. Compatibile con Thunderbolt 3, questo cavo flessibile ha una resa 4k a 60 Hz e ti permette di collegare dispositivi con una porta USB-C (come cellulari, tablet e laptop) a TV, monitor, proiettori e molto altro. Ideale per l’utilizzo in casa o in ufficio, il cavo adattatore HDMI AmazonBasics offre una funzionalità semplice e affidabile al tempo stesso.

Cavo adattatore da USB-C/Thunderbolt 3 a HDMI Collega i tuoi dispositivi con porta USB, come cellulari e tablet ad altri dispositivi digitali Power Delivery da 60 Hz Compatibile con video in 4K Cavo flessibile, con guaina resistente e conduttori in alluminio

Resistente e flessibile

Progettato per resistere, questo cavo adattatore da USB-C a HDMI è flessibile, leggero e facile da inserire in una borsa da lavoro o un cassetto della scrivania quando non è in uso. Presenta una guaina resistente e connettori in alluminio con una buona sensibilità, per garantire una trasmissione dei dati potente e ad alta velocità. Questo cavo fornisce una riproduzione di qualità per godere della migliore esperienza digitale.

Compatibile con dispositivi con porte Thunderbolt 3 / USB-C

Realizzato per essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi con porta Thunderbolt 3/tipo C, questo cavo adattatore è compatibile con MacBook Pro 16” 2019/2018/2017/2016, iPad Pro 2018, Mac Mini 2018, iMac 2017, MacBook 2017/2016/2015, Surface Book 2, Pixelbook Go, Galaxy Book, Galaxy S10/S9, Dell XPS 15/13, Chromebook, Chromebook Pixel, Pixel Slate e molti altri.

Cavo adattatore da USB-C a HDMI, di qualità premium, da utilizzare con TV, schermi, proiettori e molto altro; compatibile con Thunderbolt 3

Collega i tuoi dispositivi con porta USB-C, come cellulari, tablet e laptop ad altri dispositivi digitali

Power delivery affidabile da 60 Hz

Stabile trasferimento dei dati; compatibile con video in 4k

Cavo flessibile, con guaina resistente e conduttori in alluminio

Misura 1,8 metri

18,56 €