Amazon Basics – Cavo ad alta velocità mini HDMI su HDMI, standard più recente, 1,83 metri

Descrizione Prodotto

Cavi AmazonBasics mini HDMI su HDMI ad alta velocità

L’interfaccia multimediale ad alta definizione (HDMI) è diventata lo standard per i dispositivi digitali ad alta definizione. Audio e video combinati in un unico cavo. Con questo cavo AmazonBasics mini HDMI su HDMI ad alta velocità su HDMI con Ethernet, potrete godere del materiale multimediale del vostro dispositivo (film, foto e dati) su uno schermo HDTV o sul monitor del computer. Per connettere facilmente fotocamere, videocamere, lettori MP3 o altri dispositivi con porta mini HDMI a una porta HDMI standard (tipica di ogni display video). Da un piccolo dispositivo mobile a un HDTV grande o proiettore.

Dettagli Connette videocamere e videocamere digitali a HDTV o monitor di computer con porta HD Supporta Ethernet, 3D e ARC (senza bisogno di cavi separati)

Immagini e suoni di alta qualità e Ethernet in 1 cavo solo

Questo cavo AmazonBasics ad alta velocità offre video chiari e nitidi e rispetta gli standard HDMI, il che significa che espande la larghezza di banda fino a 18 Gbps, offre risoluzione video di 4K a 50/60 (2160p), quattro volte più nitidezza che 1080p/60) e supporta il formato video grandangolo 21:9.

Il cavo offre una sincronizzazione video e audio dinamica: rende possibile la riproduzione di due video (dual view) contemporaneamente e di un massimo di quattro tracce audio. Inoltre, il cavo supporta fino a 32 canali audio per un totale di massimo 1536 kHz. Le estensioni CEC offrono un maggiore controllo dei dispositivi elettronici attraverso un singolo punto di controllo.

Cavo versatile con Ethernet integrato per condividere la connessione Internet fra più dispositivi: non serve un cavo Ethernet separato. Un solo cavo Ethernet per combinare la qualità HD dei video e l’audio digitale; collegamenti mini HDMI su HDMI. AmazonBasics.

Connettori dorati per una conduttività superiore:

il cavo ad alta velocità mini HDMI su HDMI di AmazonBasics è dotato di connettori placcati in oro e resistenti alla corrosione (A su C) che consentono un trasferimento dei segnali ottimale a minori distorsioni nel punto di contatto. Il risultato è un suono puro e un’immagine di alta qualità fedele all’originale. Il cavo HDMI è inoltre rivestito di uno strato in PVC nero resistente ed è schermato, per evitare le interferenze esterne e per mantenere l’integrità e la purezza del segnale digitale.

Retro-compatibile con gli standard HDMI

Proprio perché retro-compatibile, il cavo mini HDMI su HDMI può essere usato con tutti i dispositivi. Quando si collegano due periferiche con standard HDMI diversi verrà trovata automaticamente la connessione migliore.

La confezione include:

Cavo AmazonBasics HDMI ad alta velocità.

Funziona con HDTV, fotocamere e videocamere digitali, lettori MP3 e altri dispositivi HDMI

Supporta Ethernet, 3D e ARC (senza bisogno di cavi separati)

Rispetta lo standard HDMI 2.0 (4K Video a 60 Hz, 2160 p, 48 bit/px di intensità di colore) che supporta larghezza di banda fino a 18 Gb/s ed è retro-compatibile con le versioni precedenti

Lunghezza cavo: 1,83 metri

NON è un cavo bidirezionale. Supporta esclusivamente l’output Mini-HDMI – HDMI